Il Trono di Spade: George R.R. Martin ha rinnovato il suo accordo con HBO, scriverà e produrrà nuove serie tv

News Serie TV

Il sodalizio tra lo scrittore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco e la rete via cavo americana continua: l'universo di Game of Thrones è destinato a espandersi?

Come se i fan non aspettassero da un decennio The Winds of Winter, l'attesissimo sesto volume della saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco su cui è basata Il Trono di Spade, George R.R. Martin prende nuovi impegni con HBO. Lo scrittore, infatti, ha rinnovato per altri 5 anni l'accordo di produzione che lo lega all'importante network via cavo americano. Martin, insomma, continuerà a sviluppare contenuti per HBO e il relativo servizio di video in streaming HBO Max grazie a un contratto che, si dice, si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di dollari. Ciò confermerebbe l'intenzione, da parte di HBO, di espandere l'universo di Game of Thrones attraverso nuove serie tv, cosi come emerso dalle più recenti indiscrezioni che parlano dello sviluppo di altri tre spin-off prequel de Il Trono di Spade.

Il Trono di Spade: Tutti i progetti in sviluppo a HBO

Attualmente ci sarebbero ben 6 progetti legati a Il Trono di Spade in ballo e a tutti starebbe lavorando direttamente lo scrittore come produttore esecutivo: 9 Voyages, incentrata su Lord Corlys Velaryon, poi una serie ambientata a Fondo delle Pulci, poi una serie intitolata provvisoriamente 10.000 Ships, una basata sul racconto Tales of Dunk & Egg, una serie animata per HBO Max e, infine, l'unica serie spin-off de Il Trono di Spade ufficialmente ordinata finora vale a dire House of The Dragon, basata sul romanzo di Martin Fire & Blood e incentrata sulla rovinosa caduta di casa Targaryen.

Gli altri impegni di George R.R. Martin

Sempre per HBO, inoltre, Martin (legato alla rete fin dal 2007) sta lavorando come produttore esecutivo su altre due serie tv slegate da Il Trono di Spade: Who Fears Death, adattamento del pluripremiato romanzo post-apocalittico di Nnedi Okorafor, e Roadmarks, adattamento dell'omonimo romanzo fantasy di Roger Zelazny. L'accordo recentemente rinnovato, tuttavia, non prevede un rapporto di esclusiva. Martin, infatti, sta sviluppando anche Wild Cards, una serie tratta dalle sue novelle, per Peacock e il film In the Lost Lands che si ispira alle storie brevi scritte sempre da lui, con Milla Jovovich e Dave Bautista nel cast. Infine - ma è forse l'impegno più importante - ricordiamo nuovamente che l'autore sta ancora scrivendo The Winds of Winter che, stando alle sue ultime dichiarazioni, non uscirà come precedentemente annunciato nel 2021 ma che potremmo vedere sugli scaffali presumibilmente nel 2022.

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP