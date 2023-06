Il Supervissuto: Netflix annuncia una docuserie che racconterà la vita di Vasco Rossi

News Serie TV

Attesa in streaming prossimamente, Vasco Rossi - Il Supervissuto svelerà i segreti della carriera della rockstar più amata d'Italia: ecco il teaser ufficiale.

Diceva che voleva una vita spericolata e, in effetti, l'ha avuta. Per questo nel sottotitolo di questo nuovo esaltante progetto leggiamo "voglio una vita come la mia". Netflix ha annunciato oggi Vasco Rossi - Il Supervissuto, docuserie che in 5 episodi in arrivo prossimamente racconterà i retroscena della vita e della carriera di Vasco Rossi, una delle rockstar più amate d'Italia. Nel dare l'annuncio, che arriva dopo l'anteprima in occasione della tappa del concerto VASCO LIVE a Bologna, il servizio di video in streaming ha diffuso anche un primo teaser trailer che ci dà un assaggio di ciò che vedremo.





Il Supervissuto: Di cosa parla la docuserie su Vasco Rossi

Scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè, insieme a Pepsy Romanoff, anche regista della docuserie, Vasco Rossi - Il Supervissuto è stata girata, in gran parte, durante i due anni di pandemia, un momento di inaspettata pausa dai soliti, innumerevoli impegni della rockstar, un'occasione unica per trovare il tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita.

Voce narrante dell'intera docuserie è naturalmente l'unico e solo Vasco (nel trailer lo sentiamo raccontare come è "sopravvissuto o meglio supervissuto" ai diversi decenni, dagli anni '70 fino ai giorni nostri, con la pandemia arrivata a sconvolgere tutto). La serie lo segue nei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e, attraverso interviste, materiali d'archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre la sua e le molte storie che stanno dietro alle sue indimenticabili canzoni.

Vasco Rossi - Il Supervissuto è prodotta da Solaris Media di Guglielmo Ariè e Azzurra Ariè in collaborazione con la casa di produzione Except di Maurizio Vassallo e Pepsy Romanoff.

Foto: Giovanni Menici / Netflix