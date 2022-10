Il Signore degli Anelli: Il finale di stagione svela le identità di Sauron e dello Straniero, e adesso?

News Serie TV

L'ultimo episodio della prima stagione de Gli Anelli del Potere ha risolto alcune delle questioni più spinose su cui i fan si erano arrovellati, ma cosa ci aspetta nella seconda stagione?

Per un'intera stagione, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha lasciato che i fan discutessero sui personaggi che potevano sembrare più sinistri e, soprattutto, sulla vera identità di due soggetti in particolare: Sauron, il cattivo più cattivo nato dalla penna di Tolkien che sapevamo sarebbe arrivato prima o poi ma non con quali sembianze, e il misterioso uomo detto Lo Straniero, arrivato a Rhovanion trasportato da un'enorme palla di fuoco schiantatasi al suolo. Dopo indizi fuorvianti, false piste e sapienti colpi di scena, finalmente il finale di stagione ha chiarito le cose svelandoci sia l'identità di Sauron che quella dello Straniero. Tali rivelazioni, tuttavia, aprono le porte a una sfilza di nuove domande che si spera troveranno risposta nella seconda stagione, visto che la serie di Prime Video è stata già rinnovata.

Attenzione: Continuate a leggere soltanto se avete visto l'episodio, in quanto seguiranno SPOILER.

Sauron, che abbiamo sempre avuto sotto gli occhi

Guardando i primi sette episodi de Gli Anelli del Potere, gli spettatori avevano elaborato molte teorie sull'identità di Sauron. Naturalmente in molti pensavano che il villain in questione si nascondesse sotto mentite spoglie e fosse uno dei personaggi già conosciuti quindi Lo Straniero, Halbrand, l'Abitante, Celebrimbor o Adar. L'episodio 8 svela che in effetti Sauron lo abbiamo avuto sempre sotto gli occhi e si è nascosto nei panni di Halbrand (Charlie Vickers), l'abitante del Sud che Galadriel ha incontrato per mare e con cui è partita da Numenor proprio per liberare le terre del Sud.

Il fatto che Sauron si sia nascosto in un uomo mortale non va contro il canone di Tolkien che nei libri ha raccontato che l'oscuro signore, durante la Seconda Era, possedeva la capacità di cambiare forma a piacimento. Prima di incontrare Galadriel, si è ben nascosto a lungo a Rhûn, nell'estremo oriente della Terra di Mezzo e, in seguito, ha fatto in modo che sorgesse Mordor dopo l'esplosione vulcanica. Il suo obiettivo originale era raggiungere Eregion e influenzare Celebrimbor per creare gli Anelli: tutto ciò che è avvenuto lungo la strada, non è avvenuto per caso.

Sauron si pente davvero dei suoi peccati? Quanto è potente?

L'aspetto più sorprendente della rivelazione su Halbrand è che Sauron sembra sinceramente convinto di essere cambiato. Parlando con Galadriel, denigra Morgoth ed esprime il desiderio di "guarire" la Terra di Mezzo, riparando al danno creato dal suo ex maestro sconfitto. Ma è davvero cambiato? La sua sembra piuttosto soltanto brama di potere, visto che intenzione di controllare la Terra di Mezzo con la forza e mettendo in atto il suo piano della creazione dell'Unico Anello. Ma quanto è potente Sauron nei panni di Halbrand? Forse non ha pieni poteri ma li sta recuperando, visto che ferma senza sforzo l'attacco di Galadriel e incanta Celebrimbor con i suoi trucchi mentali. Se la seconda stagione dovesse attingere ancora dalla tradizione di Tolkien, nei nuovi episodi è probabile che vedremo l'inizio di Barad-dûr - la famosa torre oscura di Sauron de Il Signore degli Anelli - così come la forgiatura dell'Unico Anello. Di certo svolgerà un ruolo più centrale.

Svelata l'identità dello Straniero: È davvero Gandalf?

L'episodio 8 de Gli Anelli del Potere ha svelato anche l'identità del personaggio interpretato da Daniel Weyman. Gli autori negli episodi precedenti si erano divertiti a confondere il pubblico facendo credere che fosse Sauron. Anche i tre mistici con il mantello bianco noti come L'Abitante, il Nomade e l'Asceta lo raggiungono e lo adorano come Lord Sauron, solo per poi accorgersi di aver commesso un errore. Nella serie non viene mai pronunciato il nome di Gandalf, ma si dice esplicitamente il nome del suo ordine, gli Istari (per chi non lo sapesse, gli Istari sono i cinque maghi che arrivano nella Terra di Mezzo per contrastare Sauron). Sebbene ci siano altri maghi nel canone de Il Signore degli Anelli, alcuni nuovi indizi suggeriscono che lo Straniero sia quasi certamente Gandalf. Non solo i capelli e la lunga barba ricordavano vagamente il personaggio di Ian McKellen nei film e l'amicizia con i Pelopiedi potrebbe essere un riferimento all'affinità che Galdalf instaurerà poi con gli Hobbit. C'è però una frase in particolare che Lo Straniero dice a Nori, "Segui sempre il tuo naso"; Gandalf usa questa stessa frase ne La Compagnia dell'Anello quando parla con Merry. A questo punto ci sono pochi dubbi sul fatto che lui e lo Straniero siano la stessa persona.

Gandalf nella Seconda Era va contro il canone di Tolkien?

Questa rivelazione presenta alcune criticità: per prima cosa Gandalf non dovrebbe apparire nella Terra di Mezzo fino alla Terza Era, a migliaia di anni dalla linea temporale de Gli Anelli del Potere. Certo, sappiamo che Gandalf esisteva già molto prima della Terza Era, infatti fa parte dei Maiar, un gruppo di esseri divini presenti dall'inizio dei tempi. In epoche precedenti si trovava a Valinor ed era conosciuto come Olórin; fu poi inviato nella Terra di Mezzo nella Terza Era con altri quattro Maiar per aiutare a sconfiggere Sauron. Gli autori de Gli Anelli del Potere hanno anticipato l'arrivo di Gandalf (o comunque degli Istari) alla Seconda Era prendendosi una libertà creativa non indifferente. Sarà loro compito spiegarci meglio i retroscena nella seconda stagione.