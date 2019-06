Il revival di Veronica Mars: Mac non ci sarà

Dopo mesi di speculazioni, l'ideatore di Veronica Mars Rob Thomas ha messo la parola fine sul possibile coinvolgimento di Tina Majorino nel revival disponibile in streaming dal 26 luglio. L'attrice e il suo amato personaggio, Cindy 'Mac' Mackenzie, non appariranno in nessuno degli 8 episodi prodotti per Hulu.

"Ci sarebbe piaciuto molto avere Tina Majorino", ha detto Thomas durante un incontro all'ATX Television Festival di Austin, in Texas. "Aveva altri impegni. È un peccato. La adoriamo. Ci sarebbe piaciuto averla nel revival".

Una delle migliori amiche di Veronica (Kristen Bell), Mac, un genio del computer e un'abile hacker, era apparsa nel film che nel 2014 aveva riportato sullo schermo i personaggi creati da Thomas. Al momento non è chiaro come la sua assenza sarà motivata, giacché l'ultima volta Mac aveva lasciato il suo lavoro alla Kane Software per unirsi alla Mars Investigations.

Sebbene saranno meno nostalgici rispetto al film, i nuovi episodi riporteranno sullo schermo un gran numero di volti legati alla mitologia di Veronica Mars, in aggiunta ai protagonisti. Durante l'incontro, Thomas ha confermato i ritorni di Adam Rose (Max, il fidanzato di Mac), Julie Gonzalo (Parker, l'ex di Logan), James Jordan (Tim Foyle) e Ryan Devlin (Mercer Hayes).