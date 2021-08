Il revival di Dexter: Nuovi dettagli sul ruolo di Deb e annunciato un altro ritorno

News Serie TV

Il cast e i produttori di Dexter: New Blood rivelano che Debra sarà il nuovo Harry.

Non solo Jennifer Carpenter riprenderà il ruolo di Debra Morgan nel revival di Dexter, lo farà a tempo pieno, apparendo potenzialmente in ciascuno dei nuovi 10 episodi in onda su Showtime dal 7 novembre. Come questo sia possibile, giacché il personaggio non è più in vita, l'attrice lo ha rivelato qualche ora fa in occasione dell'incontro con i giornalisti della Television Critics Association al press tour estivo.

Dexter: New Blood, ecco come Deb sarà "resuscitata"

In Dexter: New Blood, così si chiamerà la nuova serie, Debra sarà di fatto il nuovo Harry. "Non penso a lei come a un fantasma, più a un legame o una eco o una verità scomoda per Dexter", ha spiegato Carpenter. "Torna per sfidarlo, punirlo, prendersene cura, provocarlo e amarlo". Il protagonista Michael C. Hall ha aggiunto: "Harry era come la stella polare di Dexter nel suo punto di vista logico, mentre Deb, nel contesto di questo mondo, è da tutte le parti. Per quanto [Deb] sia un personaggio interiorizzato per Dexter, credo che rappresenti fino a che punto sia precipitato, interiormente vacillante e senza una bussola... Volevo così tanto che Jennifer lo facesse perché sapevo che sarebbe riuscita a dare forma al cambiamento e venire a Dexter da così tanti posti diversi. E, naturalmente, ha deciso di farlo. È stato davvero divertente aprire la nostra percezione del paesaggio interno [di Dexter], perché è molto più pirotecnico e folle di quanto non fosse in passato".

"Amo l'idea di essere stata invitata a far parte della psiche di Dexter come suo nuovo Passeggero Oscuro. La sento come un'opportunità non per essere un angioletto o un diavoletto sulla sua spalla, ma per girare il voltante a sinistra o a destra contro la sua volontà. Per manipolarlo, guidarlo, maltrattarlo, salvarlo. La sento come un'entità completamente diversa da una sorta di fantasma".

Dexter: Trailer Ufficiale: Dexter: Il Trailer Ufficiale del revival - HD

Qualche indicazione in più è stata fornita dallo showrunner Clyde Phillip, per il quale Deb è molto più di un Passeggero Oscuro. "Rappresenta un angolo della mente di Dexter che tutti noi abbiamo nella nostra testa, quella vocina che dice: 'Be', aspetta un attimo, se lo farai, ci saranno delle conseguenze'", ha detto. "All'inizio della serie, quando introduciamo Deb, c'è questo momento molto tranquillo e molto statico. Stanno parlando di come sia stato lui a scegliere quel posto. Sono seduti a un tavolo, Deb ha la testa bassa e Dexter quasi la sfiora, ma non può perché lei è una parte di lui.

Nel revival tornerà anche Harrison!

Durante il panel di Dexter: New Blood sono stati rivelati anche nuovi dettagli in merito al personaggio affidato a Jack Alcott. Finora si sapeva soltanto che il giovane attore di The Good Lord Bird avrebbe interpretato un ragazzo con il quale Dexter ha un incontro "significativo". Scopriamo ora che si tratta di Harrison, suo figlio, che vuole costruire un rapporto con lui dopo averlo trovato a Iron Lake, la sonnolenta cittadina nello Stato di New York dove l'ex ematologo al Dipartimento di Polizia di Miami si è rifatto una vita sotto lo pseudonimo di Jimmy Lindsay. "Ci siamo seduti a un tavolo per capire cosa fare e abbiamo deciso velocemente di dover affrontare il tema padre-figlio", ha detto Phillip. "Non potevamo fare una serie su Dexter senza far tornare suo figlio, che ha lasciato quando aveva 5 anni. Suo figlio pensa che sia morto ma poi lo trova vivo, ed è pieno di risentimento. Dexter avrà molto lavoro da fare per riconquistarlo e dimostrare che è un buon padre".