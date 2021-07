Dexter in tutto il suo terrificante splendore nel trailer del revival

News Serie TV

I nuovi 10 episodi andranno in onda negli Stati Uniti su Showtime dal 7 novembre. In Italia sono attesi su Sky.

"Puoi nasconderti dal tuo passato, ma non puoi fuggire". Otto anni dopo quella teatrale uscita di scena, Dexter è tornato al Comic-Con di San Diego in vista del nuovo capitolo della sua storia. Al panel, Showtime non solo ha mostrato il primo trailer del revival, ribattezzato Dexter: New Blood, 10 episodi che vedono il personaggio di Michael C. Hall riconnettersi con il suo Passeggero Oscuro in un luogo molto diverso da Miami. La rete ne ha annunciato anche la data di debutto, fissata negli Stati Uniti per il 7 novembre.

La trama e il cast di Dexter: New Blood

Sono passati dieci anni da quella volta in cui Dexter Morgan simulò la propria morte in mare per esiliarsi lontano dai suoi affetti dopo tutto il male causato direttamente e indirettamente seguendo il codice di Harry. Alle prese con una vita apparentemente tranquilla nell'immaginaria Iron Lake, una piccola città nello Stato di New York dove la neve sembra poter rendere tutto più candido, Jimmy Lindsay, così si fa chiamare ora, è sorprendentemente socievole con i suoi nuovi concittadini, almeno fino a quando qualcosa o qualcuno non lo porta a uccidere di nuovo, a far riemergere dentro di lui quel Passeggero Oscuro che ha fatto parte del suo passato a Miami.

Un'involuzione che potrebbe avere a che fare con Kurt Caldwell (Clancy Brown, Billions), il sindaco ufficioso di Iron Lake, un uomo potente, generoso e amato da tutti che possiede una stazione di servizio per camion. Fanno parte del cast anche Julia Jones (The Mandalorian) con il ruolo di Angela Bishop, il capo della polizia e il potenziale nuovo interesse amoroso di Dexter; Jamie Chung (Lovecraft Country) di Molly, la famosa conduttrice di un podcast true-crime che, arrivata da Los Angeles, si ritrova coinvolta nell'oscuro mistero al centro del revival; Jack Alcott (The Good Lord Bird) di Randall, un ragazzo con il quale Dexter ha un incontro "significativo"; e Johnny Sequoyah (Believe) di Audrey, la figlia sfacciata di Angela. Dalle notizie precedenti sappiamo inoltre che Jennifer Carpenter e John Lithgow riprenderanno i ruoli dei defunti Debra Morgan e Arthur Mitchell, il serial killer meglio conosciuto come Trinity Killer.