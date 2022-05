Il revival di Daredevil in lavorazione a Disney+

News Serie TV

La nuova interazione sarebbe nelle mani degli ideatori di Covert Affairs.

Dopo anni di contese in cui a soffrirne sono stati soprattutto i fan, la storia di Daredevil può continuare. Variety riporta che il revival della serie Marvel con Charlie Cox nel costume del supereroe sotto la cui maschera si nasconde l'avvocato Matt Murdock è in lavorazione a Disney+, lo stesso servizio streaming che nelle scorse settimane ha riportato in tv questa e le altre produzioni sui Difensori dopo la loro cancellazione forzata e poi l'addio a Netflix.

Daredevil torna in tv?

Secondo la prestigiosa testata, la nuova interazione è in mano a Matt Corman e Chris Ord, in tv apprezzati per il loro lavoro in Covert Affairs, una loro creazione. Entrambi ne saranno gli sceneggiatori e anche i produttori esecutivi, al posto dell'uscente Erik Oleson, lo showrunner che nella terza stagione aveva preso il posto di Doug Petrie e Marco Ramirez, a loro volta sostituti di Steven S. DeKnight, unitosi alla serie dopo un parziale passo indietro dell'ideatore Drew Goddard.

A proposito di Daredevil

In Italia nuovamente disponibile dal 29 giugno insieme con Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher, Daredevil è stata la prima serie Marvel portata in tv da Netflix come parte di un accordo con The Walt Disney Company e Marvel Television che alcuni anni dopo, in seguito all'arrivo di Disney+, è scaduto e non è stato rinnovato, portando alla cancellazione di tutti i titoli. La situazione è rimasta immobile per diverso tempo, poiché una clausola impediva a questi ultimi di usare quei personaggi in qualsiasi serie o film non-Netflix per almeno due anni.

Poi, lo scorso dicembre, Cox ha ripreso il ruolo di Matt Murdock nel film Spider-Man: No Way From Home e, la stessa settimana, l'ex co-star Vincent D'Onofrio ha rivestito brevemente i panni di Wilson Fisk/Kingpin nella miniserie di Disney+ Hawkeye. Dopo questo primo, forte segnale, il 1° marzo Daredevil e le altre serie hanno lasciato Netflix definitivamente, trasferendosi su Disney+ sedici giorni dopo (come detto, in Italia torneranno a essere disponibili solo da fine giugno). Il prossimo passo non può che essere dunque la riapertura dei set, ma per il momento né Disney né Marvel vogliono confermare (o smentire) l'indiscrezione di una nuova stagione o serie di Daredevil.