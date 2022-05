Daredevil e le altre serie live action Marvel arrivano su Disney+ anche in Italia! Ecco quando

News Serie TV

Dopo aver lasciato Netflix, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher vanno ad arricchire il catalogo del servizio di video in streaming che ospita i contenuti Marvel: c'è finalmente una data.

I fan italiani delle "vecchie" serie live action Marvel aspettavano questo annuncio da un momento all'altro e finalmente è arrivato! Dopo l'addio a Netflix, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher saranno disponibili su Disney+, anche in Italia, dal prossimo 29 giugno.

Disney+: La sezione Marvel è sempre più ricca

Come ricorderete, tutte le serie citate sopra erano state eliminate dal catalogo Netflix lo scorso 1° marzo, scadute le licenze in mano al servizio streaming. Essendo Marvel una proprietà di The Walt Disney Company, i diritti sono tornati a quest'ultima e negli Stati Uniti sono sbarcate su Disney+ a partire dal 16 marzo. Gli utenti italiani hanno dovuto armarsi di pazienza e attendere qualche settimana in più ma finalmente sanno che potranno vederle da fine giugno. Intanti possono consolarsi guardando tutte le 7 stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D. che invece saranno inserite nel catalogo già dal prossimo 18 maggio.

Finalmente, quindi, i fan delle storie Marvel troveranno in unico posto sia le serie nate in epoca pre-aquisizione del brand Marvel da parte di Disney che quelle targate Disney+ Original come The Falcon and The Winter Soldier, Loki, Hawkeye e tutte le altre. Oltre, naturalmente, alle decine di speciali, corti e documentari dietro le quinte come Marvel Studios Assembled. Con l'aggiunta di tutti questi titoli - destinati a un pubblico adulto - Disney+ ricorda ai propri utenti di rivedere le impostazioni di parental control in base alle esigenze della propria famiglia (una raccomandazione che in Italia era già arrivata quando il servizio aveva inglobato il brand Star, con titoli per un pubblico over 16).