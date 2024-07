Il prequel di The Boys, con Jensen Ackles e Aya Cash, ordinato a Prime Video

News Serie TV

Intitolata Vought Rising, la nuova serie racconterà le origini della Vought negli anni '50.

The Boys va troppo bene per terminare con la quinta stagione? Prime Video ha risolto quello che poteva essere un problema nel modo più scontato: ordinando un nuovo spin-off. Al panel della serie al Comic-Con di San Diego è stato annunciato che il suo universo di storie e personaggi si espanderà ulteriormente con Vought Rising, un prequel il cui cast includerà le ex star Jensen Ackles e Aya Cash nuovamente nei panni dei Super originali Soldatino e la futura Stormfront.

The Boys: Annunciato il prequel Vought Rising

"Siamo entusiasti di proporvi un'altra folle serie dal mondo di The Boys", affermano il produttore esecutivo Eric Kripke e lo showrunner Paul Grellong in un comunicato. "È un mystery crime contorto sulle origini della Vought negli anni '50, sulle prime gesta di Soldatino e sulle manovre diaboliche di una Super nota ai fan come Stormfront, che all'epoca si faceva chiamare Clara Vought. Non vediamo l'ora di farvi saltare la testa e turbare le anime con questa lasciva e macabra saga intrisa di sangue e Composto V".

Ackles ha fatto il suo debutto nel mondo di The Boys durante la terza stagione e ha ripreso il ruolo nel recentissimo finale della quarta, a metà dei titoli di coda, quando Patriota ha scoperto che il suo padre biologico - Soldatino, appunto - è ancora vivo, ma ibernato. Durante il panel è stato rivelato che il personaggio tornerà nella quinta e ultima stagione a tempo pieno. Cash, invece, ha fatto la sua parte nei panni di Stormfront nella seconda stagione, durante la quale sono stati rivelati i suoi legami con i nazisti prima del suo brutale assassinio. In passato, entrambi hanno fatto parte dei Rappresaglia, un gruppo di supereroi la cui popolarità è scemata dopo la formazione dei Sette.

Vought Rising sarà il terzo spin-off di The Boys dopo The Boys presenta: Diabolico!, un'antologia animata di una sola stagione, e Gen V, incentrato su un gruppo di studenti della Godolkin University, un prestigioso college per Super gestito dalla Vought, la cui seconda stagione arriverà nel 2025. Risale allo scorso novembre, poi, la notizia dello sviluppo di un'ulteriore interazione, intitolata provvisoriamente The Boys: Mexico, ambientata a Città del Messico. Progetto che sta coinvolgendo anche Gael García Bernal e Diego Luna come produttori esecutivi.