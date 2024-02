Il prequel di Outlander: Ecco i genitori di Jamie e Claire

News Serie TV

I quattro personaggi saranno interpretati da Jamie Roy, Harriet Slater, Jeremy Irvine e Hermione Corfield.

Blood of My Blood, la serie prequel di Outlander, non ci racconterà solo la storia di Brian Fraser e Ellen MacKenzie, i genitori di Jamie. In occasione dell'inizio delle riprese e dell'annuncio del cast, Starz ha rivelato che lo spin-off si concentrerà sorprendentemente anche su Henry Beauchamp e Julia Moriston, i genitori di Claire. I quattro saranno interpretati rispettivamente da Jamie Roy (Condor's Nest), Harriet Slater (Pennyworth), Jeremy Irvine (Treadstone) e Hermione Corfield (Star Wars: Gli ultimi Jedi).

La trama di Outlander: Blood of My Blood

Lunga 10 episodi, Outlander: Blood of My Blood racconterà due storie d'amore parallele ambientate in altrettante epoche diverse, con i genitori di Jamie nelle Highlands scozzesi d'inizio XVIII secolo e i genitori di Claire nell'Inghilterra della Prime guerra mondiale. Come sanno i fan di Outlander, i ricordi di Claire dei suoi genitori sono per lo più confusi; Henry e Julia morirono in un incidente stradale quando lei era ancora una ragazzina. Claire è stata cresciuta così dallo zio, Quentin Lambert Beauchamp, che lei era solita chiamare zio Lamb. Si sa molto di più, invece, del padre e della madre di Jamie, la cui storia è stata intrecciata a quella principale in molti dei romanzi di Diana Gabaldon su cui si basa la serie.

"Siamo entusiasti di raccontare le storie di queste due coppie", ha dichiarato lo showrunner e produttore esecutivo di Blood of My Blood Matthew B. Roberts in un comunicato. "Le origini delle loro relazioni esplorano temi universali che trascendono le epoche e siamo felicissimi che i fan scoprano e si innamorino di questi personaggi e delle loro storie d'amore così come hanno fatto con Claire e Jamie". Il team di produzione include anche Gabaldon e l'ideatore di Outlander Ronald D. Moore.