Il nuovo presidente di DC Studios risponde alle richieste di "salvare" Legends of Tomorrow e Batwoman

James Gunn rassicura i fan dicendo loro che i loro desideri per il futuro della DC non rimarranno inascoltati.

Tristi per le cancellazioni di DC's Legends of Tomorrow, Batwoman e delle altre annunciate negli ultimi mesi mentre DC prova a intraprendere un nuovo corso al cinema e in tv? Non tutto potrebbe andare perduto. L'appena insediatosi CEO di DC Studios James Gunn ha detto, in una serie di messaggi su Twitter, che le molte richieste - soprattutto sui social network - di salvare Legends of Tomorrow, la director's cut del film del 2016 Suicide Squad e gli altri progetti cancellati o messi da parte non stanno passando inosservate, sebbene in questo momento lui e Peter Safran siano concentrati "sull'andare avanti con la storia e sulla creazione del nuovo DCU".

Legends of Tomorrow e Batwoman: Cos'ha detto James Gunn?

Il 1° novembre, i partner di lunga data Gunn e Safran hanno assunto ufficialmente i loro nuovi ruoli di co-presidenti e CEO di DC Studios, dove sovrintendono alla direzione creativa complessiva del celebre franchise di supereroi attraverso cinema, tv e animazione. Uno dei loro primi pensieri, poche ore dopo l'assunzione del nuovo incarico, è stato per i tanti fan delusi da questa ennesima riorganizzazione e, soprattutto, dalle cancellazioni che ha comportato. Gunn ha dichiarato di aver "aperto Twitter alla fine di un lungo weekend creativo per vedere i numerosi tweet per #SaveLegendsofTomorrow e #ReleaseTheAyerCut e il supporto dei fan per altri progetti DC. La maggior parte di queste richieste era appassionata e rispettosa".

"In qualità di nuovi (e primi in assoluto) CEO di DC Studios, Peter e io pensiamo che sia importante prestare ascolto a voi, i fan, e farvi sapere che ascoltiamo i vostri diversi desideri per il futuro della DC", ha continuato. "Sebbene la nostra capacità di interagire su Twitter sia stata ridotta a causa del carico di lavoro delle nostre nuove posizioni, siamo in ascolto e aperti a tutto mentre intraprendiamo questo percorso e continueremo a farlo per i prossimi anni. Ma per ora tutta la nostra concentrazione è sull'andare avanti con la storia, sulla creazione del nuovo DCU e sul racconto della più grande storia mai raccontata in più film, serie tv e progetti animati. Invitiamo tutti i fan della DC in tutto il multiverso - e anche tutti gli altri - a entrare in questo nuovo universo. Non vediamo l'ora di svelare di più".

Le serie che ci hanno lasciato

Mentre sembra chiaro, dopo diversi successi di pubblico e di critica mancati al cinema e produzioni televisive più o meno apprezzate in ordine sparso scollegate dal DC Extended Universe, come DC Studios voglia seguire il fortunatissimo modello Marvel Studios, le cancellazioni senza tante cerimonie di Legends of Tomorrow e Batwoman sono solo le più rumorose in un cavallone che continua ad avanzare dopo aver travolto anche Stargirl, la serie prequel di The Batman sulla polizia di Gotham City, le serie Constantine e Madame X di J.J. Abrams, la serie antologica Strange Adventures e la serie animata Batman: Caped Crusader. Inoltre, solo pochi giorni fa è stata annunciata la completa riscrittura di Green Lantern, serie che ora si concentrerà sulla Lanterna Verde John Stewart.