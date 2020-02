Il finale di The New Pope: Pio XIII e Giovanni Paolo III alla resa dei conti, la clip in anteprima

News Serie TV

Appuntamento su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV venerdì 7 febbraio alle ore 21:15.

Ultimo appuntamento, questo venerdì alle ore 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, con The New Pope, l'acclamata serie Sky Original creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino. Dopo essere rimasti a distanza di sicurezza per tutto il tempo, per il "Giovane Papa" di Jude Law e il "Nuovo Papa" di John Malkovich, alla storia Pio XIII e Giovanni Paolo III, arriva l'inevitabile resa dei conti, e la clip diffusa in anteprima conferma che il confronto tra i due Papi non sarà almeno in un primo momento distensivo, con il secondo determinato a rivendicare la propria autorità.





The New Pope: Anticipazioni dell'ultimo episodio

Nel nono e ultimo episodio, un attacco terroristico a Ventotene porterà Pio XIII e Giovanni Paolo III a confrontarsi e a prendere decisioni dalle quali potrebbe dipendere il destino della Chiesa, e non solo. Infatti, quando un gruppo di terroristi prende in ostaggio un prete e sei studenti nell'isolato comune laziale, Pio XIII incontra finalmente Giovanni Paolo III e i due discutono della crisi della Chiesa. Intanto, Lenny si rivela ai Cardinali, chiedendo loro di mantenere il segreto sul suo stato di salute, e dichiara il suo completo appoggio a Voiello (Silvio Orlando) e a Giovanni Paolo III. Dal canto suo, Brannox segue i consigli di Lenny e minaccia i rapitori, utilizzando proprio le parole di Belardo.

Il Vaticano si ritrova così sull'orlo di quella che sembra essere una Guerra Santa. Ma nulla è come appare: e se i terroristi non fossero islamici? E se la Chiesa fosse minacciata da altri fondamentalismi? Nel frattempo, Giovanni Paolo III prende una decisione cruciale: si farà da parte e lascerà il palcoscenico di San Pietro a Pio XIII. Nel suo primo discorso ai fedeli, Belardo abbraccia la via della moderazione di Sir John. È infatti questa la via da seguire: la via media.