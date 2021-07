I Simpson incontrano Loki: Disney+ annuncia il corto The Good, the Bart, and the Loki

News Serie TV

Il corto debutterà sul servizio streaming mercoledì 7 luglio.

Il dio dell'inganno sta per arrivare a Springfield. No, non è uno scherzo. Mercoledì 7 luglio, l'offerta del servizio di video in streaming Disney+ si arricchirà di un nuovo corto de I Simpson a tema Marvel dal titolo The Good, the Bart, and the Loki. A doppiare quest'ultimo sarà Tom Hiddleston, storico interprete dell'amato personaggio, in queste settimane protagonista sulla piattaforma di una serie dedicata proprio alle nuove avventure di Loki.

I Simpson: La trama e il poster di The Good, the Bart, and the Loki

Mentre The Good, the Bart, and the Loki in mostra in una locandina promozionale ispirata dal film Marvel Avengers: Endgame, del corto sappiamo quanto segue: bandito da Asgard ancora una volta, Loki deve affrontare i suoi avversari più difficili: i Simpson e gli eroi più potenti di Springfield. Il dio dell'inganno si ritrova così a fare squadra con Bart Simpson in un nuovo crossover con i brand Disney che questa volta rende omaggio all'Universo Cinematografico Marvel fatto di supereroi e villain.

The Good, the Bart, and the Loki segue Il risveglio della Forza dopo il riposino, corto rilasciato lo scorso maggio nel quale I Simpson fa capolino nell'universo di Star Wars e viceversa. Anche questo è disponibile su Disney+, insieme con tutte le passate stagione della popolare serie animata.