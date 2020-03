I Know This Much Is True: Il trailer ufficiale della miniserie HBO con Mark Ruffalo

News Serie TV

Il drama è atteso sulle rete via cavo americana dal 27 aprile.

Non ci state vedendo doppio. Mark Ruffalo si sdoppia e interpreta due gemelli nel trailer ufficiale di I Know This Much Is True, una nuova toccante miniserie che debutterà su HBO il prossimo 27 aprile.





I Know This Much Is True: La trama

La miniserie di sei episodi, basata sull'omonimo romanzo di Wally Lamb del 1998, è scritta e diretta da Derek Cianfrance. La storia segue le vite parallele di due fratelli gemelli identici - Dominick e Thomas Birdsey interpretati entrambi da Ruffalo - in un'epica storia di tradimento, sacrificio e perdono, sullo sfondo dell'America del XX secolo. La serie esplora il rapporto tra i due fratelli, uno mentalmente stabile e l'altro schizofrenico e autolesionista. Mentre Dominick elabora il lutto per aver perso i propri cari, deve occuparsi di Thomas, considerato pericoloso. Nei trailer lo vediamo cercare di convincere medici e amici che Thomas non è il mostro che dicono sia; "Sono più pericoloso io di lui! Quest'uomo è indifeso", dice nella clip.

Il resto del cast

In I Know This Much Is True recitano anche Philip Ettinger (One Dollar) con il ruolo delle versioni più giovani dei due fratelli, John Procaccino (1981: Indagine a New York) del loro patrigno, e ancora Juliette Lewis (Secrets and Lies), Melissa Leo (The Fighter) nel ruolo della madre, Archie Panjabi (The Good Wife), Michael Greyeyes (True Detective), Rosie O'Donnell (SMILF), Kathryn Hahn (Mrs. Fletcher) nel ruolo dell'ex moglie di Dominick, Imogen Poots (Roadies) in quello della fidanzata di Dominick, Rob Huebel (The Goldbergs) e Aisling Franciosi (The Fall), solo per ricordarne alcuni.