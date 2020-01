I Know This Much Is True: Mark Ruffalo si sdoppia nelle prime foto della miniserie HBO

News Serie TV

Il drama, basato sull'omonimo romanzo di Wally Lamb, debutterà negli Stati Uniti ad aprile.

Non solo Paul Rudd. Ora anche Mark Ruffalo si cimenterà in due ruoli diversi nella miniserie I Know This Much Is True, che arriverà su HBO il prossimo aprile. Proprio come il collega (e co-star nei film Marvel) che nella serie di Netflix Living With Yourself recita nei panni di due personaggi diversi, anche Ruffalo è pronto a sdoppiarsi per interpretare i gemelli Dominick e Thomas Birdsey nella miniserie di sei episodi scritta e diretta da Derek Cianfrance. In attesa di vedere come se la caverà l'attore della saga di Avengers, HBO ha diffuso le prime foto che lo ritraggono ora come Dominick, ora come Thomas.

I Know This Much Is True: La trama

La miniserie, basata sull'omonimo romanzo di Wally Lamb del 1998, è descritta come un family drama che segue le vite parallele di due fratelli gemelli identici - Dominick e Thomas Birdsey interpretati appunto da Ruffalo - in un'epica storia di tradimento, sacrificio e perdono, sullo sfondo dell'America del XX secolo. La serie esplora il rapporto tra i due fratelli, uno mentalmente stabile e l'altro malato, mentre Dominick elabora il lutto per aver perso i propri cari.

Come si è trasformato Mark Ruffalo

La preparazione per il doppio ruolo ha richiesto a Ruffalo grande impegno. L'attore ha prima girato le scene in cui interpretava Dominick, il fratello mentalmente stabile e socialmente accettato. In seguito si è rasato la barba ed è dovuto ingrassare circa 13 chili per girare, più di un mese dopo, le scene in cui il protagonista era il secondo fratello, Thomas, affetto da schizofrenia. Per ingrassare, l'attore ha dovuto forzarsi a mangiare per sei settimane. "Quando mangi olte il limite il cibo perde molto del suo fascino. Il personaggio di Thomas però prende molte medicine e questi stabilizzatori dell'umore di solito fanno prendere peso a chi li assume. Era molto importante, per noi, rendere questi due personaggi come due persone davvero diverse", ha confidato ai giornalisti Mark Ruffalo. A chi gli ha fatto notare la simmetria con il lavoro di Paul Rudd, Ruffalo ha risposto di averne parlato divertito con il collega ma di non voler fare paragoni.

Come sono state girate le scene in cui compaiono entrambi i personaggi

Il regista della miniserie Derek Cianfrance ha svelato il trucco che ha permesso di girare alcune scene in cui dovevano esserci tutti e due i personaggi interpretati da Mark Ruffalo. Il merito va all'attore Gabe Fazio che ha recitato la fianco di Ruffalo interpretando, a seconda dei casi, l'uno o l'altro fratello. "Non doveva necessariamente assomigliare a Mark ma Gabe ha girato le scene esattamente come volevamo. Non volevo usare stratagemmi tecnologici che avrebbero distolto l'attenzione dalla storia e dai personaggi che cercavamo di creare", ha detto il regista e produttore esecutivo. Per quelle scene, Cianfrance ha detto di essersi ispirato ad una sequenza di Heat - La sfida di Michael Mann dove Robert De Niro e Al Pacino recitano insieme ma non si vedono mai sullo schermo nello stesso momento.

Il cast

Tra gli attori che saranno in I Know This Much Is True si annoverano anche Aisling Franciosi (The Nightingale), John Procaccino (A Most Violent Year) che interpreta il patrigno dei gemelli, Rob Huebel (Childrens Hospital) che interpreta il migliore amico di Dominick, Philip Ettinger (First Reformed) che interpreta una versione più giovane dei due fratelli e Michael Greyeyes (True Detective) che interpreta un ex compagno di classe dei protagonisti la cui vita si intreccia di nuovo con quella di Dominick. Completano il cast Melissa Leo, Rosie O’Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, Juliette Lewis e Kathryn Hahn.

La miniserie è attesa su HBO per il mese di aprile. Di seguito vi proponiamo le restanti foto di I Know This Much Is True diffuse dalla rete.