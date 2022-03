How I Met Your Father ospita un super cameo di una star di HIMYM! (SPOILER)

News Serie TV

Nel finale di stagione, la serie con Hilary Duff ha sorpreso i fan riportando indietro uno dei protagonisti di How I Met Your Mother: ecco di chi si tratta (spoiler alert).

How I Met Your Father ha chiuso la sua prima stagione con un grande colpo di scena: un cameo - e che cameo - dalla serie originale How I Met Your Mother tenuto super segreto e svelato soltanto ieri quando negli Stati Uniti, in streaming su Hulu, è stato reso disponibile l'ultimo episodio della prima stagione, il decimo. Se non volete sapere altro (dal momento che la comedy, spin-off di HIMYM, da noi arriverà l'11 maggio su Disney+) vi consigliamo di non andare oltre; se invece siete curiosi, qui sotto vi raccontiamo tutti i dettagli.

How I Met Your Father: Nel finale arriva uno dei protagonisti della serie originale (SPOILER)

Nell'episodio in questione la protagonista della serie Sophie, un'aspirante fotografa alla ricerca del grande amore interpretata da Hilary Duff nel presente e da Kim Cattrall nel futuro, fa capolino al MacLaren's Pub, lo storico punto di ritrovo dei protagonisti di How I Met Your Mother. Lì si trova faccia a faccia nientedimeno che con Robin Scherbatsky, interpretata nuovamente dall'unica e sola Cobie Smulders! Robin, ormai un'elegante giornalista di successo, offre a Sophie prima uno scotch (a proposito, rivediamo anche Carl il barista interpretato sempre da Joe Nieves) e poi qualche saggio consiglio sull'amore.

"Non perdere tempo ad avere paura", le dice. “La paura può farti fuggire via da cose che potrebbero essere buone, anche grandiose! Cose che dovrebbero far parte della tua storia. Sono stata sposata, sono stata single, ne ho passate tante e le uniche decisioni che mi pento di aver preso sono quelle che ho preso per paura". Quanto è saggia questa Robin del 2022? Il riferimento, ovviamente, è alle sue storie d'amore con Barney e con Ted (visto che tecnicamente nel 2022 sono passati 6 anni dalla fine del suo matrimonio con il primo, ma mancano ancora 8 anni prima che possa ricongiungersi con il secondo, nel 2030).

Come è stato costruito il cameo di Cobie Smulders

I creatori di How I Met Your Father Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger nonché la regista e produttrice esecutiva Pam Fryman, a cose fatte, hanno svelato tutti i retroscena di questa sorprendente partecipazione di Cobie Smulders. I co-showrunner non hanno mai fatto mistero di voler riportare diversi attori di How I Met Your Mother nella nuova serie, visto che i due show sono ambientati nello stesso universo. Il personaggio di Robin, secondo Fryman, "si adattava perfettamente alla storia che stavamo raccontando", con Sophie alle prese con una difficile decisione amorosa nel finale di stagione.

A chiamare Cobie Smulders, per coinvolgerla, è stato il creatore della serie originale Craig Thomas, che di HIMYF è produttore esecutivo insieme a Carter Bays. A quanto pare l'attrice ha subito accettato di buon grado la proposta. "Non ha avuto alcun tipo di esitazione. Ama tanto Robin. Ci piaceva l'idea che lei potesse passare il testimone e dare un po' di saggezza alla generazione successiva, e penso che anche a lei piacesse quella dinamica con Hilary", ha spiegato Aptaker. Per girare queste scene super top-secret - e su un set dove è stato ricostruito per filo e per segno il MacLaren's Pub - tutti si sono organizzati per tempo, anche perché Smulders ha dovuto conciliare la cosa con i suoi impegni su un set Marvel ed è dovuta partire subito dopo per Londra. Nonostante i tanti progetti a cui Smulders ha partecipato negli ultimi anni, qui "si è sentita a casa", secondo gli autori.

Ci saranno altre sorprese?

How I Met Your Father è stata già rinnovata per una seconda stagione lunga ben 20 episodi. Questo consente agli autori di pianificare la storia con largo anticipo e immaginare anche nuove incursioni dalla serie originale. Anche per questo motivo, Robin non è entrata nel dettaglio fornendo informazioni sulla sua vita o suoi suoi amici che, molto probabilmente, rivedremo in futuro. "L'ordine di una stagione di 20 episodi ci consente di avere più opportunità e svelare man mano costa staranno facendo i personaggi di How I Met Your Mother. Non volevamo svelare troppo in questo episodio", ha detto Aptaker. D'altronde già negli scorsi episodi la serie ha ospitato altri due attori da HIMYM: Kyle MacLachlan (Il Capitano) e Laura Bell Bundy (Becky detta anche 'Barche Barche Barche'). E le strade tra le due serie non potranno che incrociarsi ancora.

Qui sotto trovate il trailer ufficiale italiano di How I Met Your Father, dall'11 maggio su Disney+.