How I Met Your Father rinnovata per una seconda stagione, e gli episodi raddoppiano

In Italia lo spin-off di How I Met Your Mother debutterà in streaming su Disney+ l'11 maggio.

La storia di Sophie e del suo variegato gruppo di amici alle prese con relazioni, ambizioni e con la ricerca del vero amore continua! Hulu ha dato fiducia a How I Met Your Father a meno di un mese dal debutto negli Stati Uniti rinnovando la serie per una seconda stagione lunga ben 20 episodi, quindi il doppio dell'ordine dei 10 episodi della prima. Quando lo spin-off di How I Met Your Mother sarà disponibile anche in Italia, il prossimo 11 maggio su Disney+ , potremo quindi guardarlo dormendo sonni tranquilli.

La trama e il cast di How I Met Your Father

How I Met Your Father, descritta dai creatori Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger come un "sequel autonomo di How I Met Your Mother, con una nuova storia", è ambientata in un prossimo futuro quando la protagonista Sophie (Hilary Duff) racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. I flashback ci riportano poi al 2022 mentre Sophie e il suo affiatato gruppo di amici Jesse (Chris Lowell, Veronica Mars), Valentina (Francia Raisa, grown-ish), Charlie (Tom Ainsley, The Royals), Ellen (Tien Tran, Space Force) e Sid (Suraj Sharma, God Friended Me) stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle dating app e delle mille opportunità. Kim Cattrall (Sex and the City), inoltre interpreta una versione adulta di Sophie che dal futuro racconta l'intera storia. Il cast ricorrente comprende inoltre Josh Peck (Drake & Josh), Leighton Meester (Gossip Girl), Daniel Augustin (David Makes Man) e Ashley Reyes (American Gods).

Le dichiarazioni di Hulu e dei creatori

"How I Met Your Father si è rivelata un vero appuntamento per i fan che non ne hanno mai abbastanza di settimana in settimana. Le vite di questi personaggi, interpretate da un cast immensamente talentuoso guidato da Hilary Duff, stanno appena iniziando a svolgersi e siamo entusiasti di far conoscere meglio il viaggio di questo gruppo ai nostri spettatori con una seconda stagione più lunga", ha fatto sapere Jordan Helman, capo dei contenuti originali con sceneggiatura di Hulu.

Proprio di recente Aptaker e Berger avevano parlato con TVLine del numero di episodi della prima stagione di How I Met Your Father, pochi per una comedy multicamera. I due sceneggiatori si erano detti pronti a lavorare su un arco di episodi più lungo in futuro e Hulu li ha accontentati. Speriamo, a questo punto, che il rinnovo anticipato dia loro la possibilità di pianificare più colpi di scena e, forse, qualche altra sorpresa per i fan della serie originale (il cameo di uno o più personaggi di How I Met Your Mother, magari).