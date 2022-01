How I Met Your Father non sarà un semplice reboot bensì un "sequel autonomo"

News Serie TV

Il co-creatore dello spin-off di How I Met Your Mother ha confermato che la nuova serie sarà ambientata nello stesso universo di quella originale.

Cresce l'attesa per How I Met Your Father, lo spin-off di How I Met Your Mother che ci racconterà una nuova storia d'amore, quella della giovane Sophie (Hilary Duff) e di come ha conosciuto il padre di suo figlio. La serie debutterà negli Stati Uniti, su Hulu, il prossimo 18 gennaio (sfortunatamente non sappiamo ancora quando e dove arriverà in Italia) e intanto il co-creatore Isaac Aptaker ha voluto chiarire le cose sulla natura dello show: non sarà un semplice reboot, cioè un remake o una nuova interpretazione dell'originale, bensì un sequel autonomo, con una storia indipendente da quella degli amici Ted, Robin, Marshall, Lily e Barney anche se ambientata nello stesso universo.

How I Met Your Father e How I Met Your Mother sono ambientati nello stesso universo: La conferma di Isaac Aptaker

How I Met Your Father, come è ormai noto, è ambientata in un prossimo futuro quando la protagonista Sophie (Duff) racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. I flashback ci riportano poi al 2022 mentre Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle dating app e delle mille opportunità. Fino ad oggi i creatori Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger non avevano chiarito quali sarebbero stati effettivamente i legami tra le due serie ma adesso abbiamo la certezza che sono ambientate nello stesso universo. Ci saranno, quindi, tanti easter egg che i fan della serie originale potranno scoprire: piccoli dettagli, ambientazioni e altro (magari qualche gradita guest star dal passato) che gli appassionati sapranno riconoscere.

"La serie è ambientata nello stesso mondo di quella originale ma è davvero una storia a sé", ha chiarito Aptaker ai giornalisti durante il press tour invernale della Television Critics Association. I legami con How I Met Your Mother, però, saranno molto forti, visto che gli stessi creatori della serie originale Carter Bays e Craig Thomas sono coinvolti come produttori esecutivi, e la storica regista Pamela Fryman è tornata dietro alla macchina da presa per la nuova serie. "Ci saranno molte piccole ricompense per le persone che amano l'originale se rimarranno con noi", ha aggiunto il co-creatore. Hilary Duff, che è anche produttrice esecutiva della serie, ha tenuto a precisare che la storia sarà a sè aggiungendo: "Penso sia importante sapere che noi siamo una serie a parte. Stiamo cercando di creare qualcosa di originale pur rubando dal vecchio show qualche elemento che funzionava molto bene".

Il cast

Oltre a Hilary Duff nei panni della trentenne Sophie, ancora alla ricerca dell'amore, il cast principale di How I Met Your Father comprende anche Chris Lowell (Veronica Mars) nei panni del migliore amico di Sophie Jesse, Francia Raisa (grown-ish) nel ruolo di Valentina, Tom Ainsley (The Royals) nel ruolo di Charlie, Tien Tran (Space Force) nei panni di Ellen e Suraj Sharma (God Friended Me) in quelli di Sid.