How I Met Your Father si svela nel primo trailer (con una grande novità!)

Lo spin-off di How I Met Your Mother debutterà negli Stati Uniti, su Hulu, il 18 gennaio.

Finalmente ci siamo: How I Met Your Father, l'atteso spin-off di How I Met Your Mother con Hilary Duff protagonista, si mostra per la prima volta permettendoci di farci un'idea sulla storia, sul tono e sui personaggi. Hulu, il servizio di video in streaming dove la serie debutterà negli Stati Uniti il prossimo 18 gennaio (in Italia dovremmo vederla su Disney+ successivamente ma nessun annuncio ufficiale è ancora arrivato), ha diffuso il primo teaser trailer. Nella clip, che vedete qui sotto, salta subito all'occhio una grande novità rispetto alla serie originale: Kim Cattrall, che interpreta la versione adulta della protagonista Sophie (Duff), appare sullo schermo non soltanto come narratrice della storia (a differenza di Bob Saget, il Ted adulto che in How I Met Your Mother si limitava a fare da voce fuori campo).

How I Met Your Father: La trama

Creata dai co-showrunner di This is Us e co-creatori di Love Victor Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, How I Met Your Father è ambientata in un prossimo futuro quando la protagonista Sophie (Duff/Cattrall) racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. I flashback ci riporteranno poi al 2021 mentre Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle dating app e delle mille opportunità. Sappiamo che la nuova comedy avrà uno stile di regia e di racconto molto simile alla serie madre (il pilot è stato diretto, infatti, dalla storica regista di How I Met Your Mother Pamela Fryman) ma che sarà una storia completamente nuova. Ancora non è chiaro, tuttavia, quali saranno i collegamenti tra le due serie tv. Nel trailer vediamo Sophie alle prese con appuntamenti disastrosi e i suoi amici darle supporto. "Viviamo in tempi difficili, non è facile trovare una connessione con una persona", osserva la protagonista.

Il cast e i personaggi

Nel cast di How I Met Your Father, insieme a Duff ci sono Chris Lowell (Veronica Mars) che interpreta Jesse, uno dei migliori amici di Sophie, Francia Raisa (grown-ish) nei panni della coinquilina e migliore amica di Sophie Valentina, Tom Ainsley (The Royals) in quelli del ragazzo di Valentina Charlie, Tien Tran (Space Force) che sarà Ellen, la sorella adottiva di Jesse, e Suraj Sharma (God Friended Me) nei panni di Sid, il coinquilino e il migliore amico di Jesse. Li vediamo tutti anche nel poster ufficiale diffuso da Hulu (in fondo all'articolo) con la tagline "It’s Actually a Funny Story…", un riferimento che i fan della serie originale sapranno cogliere. A Daniel Augustin (David Makes Man), Josh Peck (Drake & Josh) e Ashley Reyes (American Gods), inoltre, sono stati affidati ruoli ricorrenti.

