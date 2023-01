How I Met Your Father: Josh Radnor tornerebbe volentieri nei panni di Ted Mosby

News Serie TV

L'ex star di How I Met Your Mother ha detto che, invitato dall'attuale protagonista Hilary Duff, non rifiuterebbe di apparire nello spin-off.

Ted Mosby potrebbe fare capolino nella vita di Sophie (e magari essere uno dei suoi interessi amorosi? Chissà) apparendo in How I Met Your Father. Josh Radnor, il protagonista dell'amata sitcom How I Met Your Mother, ha detto che non gli dispiacerebbe fare un cameo nello spin-off (che tornerà negli Stati Uniti con la seconda stagione il prossimo 24 gennaio, mentre in Italia prossimamente su Disney+).

How I Met Your Father: Josh Radnor farà un cameo molto presto?

Parlando con Newsweek per promuovere la seconda stagione della serie di Prime Video Hunters, Josh Radnor ha raccontato di uno scambio di mail "davvero dolce" che c'è stato tra lui e Hilary Duff, la protagonista di How I Met Your Father. "Abbiamo scherzato su chi fosse il soggetto protagonista di How I Met Your... . Ha detto apertamente che le piacerebbe avermi nella serie, quindi non rifiuterei un invito", ha detto lo storico interprete di Ted Mosby. Speriamo quindi che gli showrunner della serie Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger colgano la palla al balzo trovano un modo per far incrociare la vita di Sophie - una fotografa trentenne che, proprio come aveva fatto Ted, cerca l'amore a New York City - e quella di Ted.

I cameo passati (e quelli futuri?) in How I Met Your Father

Nel corso della prima stagione di How I Met Your Father sono apparse già diverse star della serie originale, da Cobie Smulders (che ha ripreso il ruolo di Robin Scherbatsky) alle guest star Kyle MacLachlan (nei panni di George Van Smoot, alias il Capitano), Laura Bell Bundy (nei panni di "Barche! Barche! Barche!" Becky) e Joe Nieves (nel ruolo di Carl il barista). Nel finale della prima stagione, Robin si era presentata al MacLaren's Pub e aveva offerto a Sophie alcuni preziosi consigli sulla sua relazione con Jesse. Durante quella stessa conversazione, la giornalista interpretata da Cobie Smulders - a sei anni di distanza dal suo matrimonio con Barney (che si è concluso nel 2016) e a otto anni dal suo ricongiungimento con Ted (nell'anno 2030) - ha ricordato l'uomo che le ha rubato il corno francese blu, cioè proprio Ted.

Dov'è Ted nel 2022?

Ma dove sarebbe, nell'anno 2022, Ted Mosby? Se lo spin-off ripartisse da dove si era interrotto nella prima stagione, la storia sarebbe infatti ancora ambientata nel 2022. Sappiamo che in quell'anno Ted sarebbe ancora sposato con Tracy, cioè la madre interpretata da Cristin Milioti (in vita fino al 2024, sei anni prima che lui racconti ai loro figli Luke e Penny come l'ha conosciuta). Non sappiamo ancora con certezza se appariranno Radnor e altri attori noti nella seconda stagione, ma aspettiamoci qualche sorpresa.