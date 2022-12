How I Met Your Father: Le prime foto della seconda stagione

News Serie TV

Fissata - per ora solo negli Stati Uniti - la data di uscita dei nuovi episodi dello spin-off di How I Met Your Mother: ecco qualche anticipazione.

Il servizio di video in streaming Hulu ha diffuso le prime foto della seconda stagione di How I Met Your Father, lo spin-off di How I Met Your Mother che ci sta raccontando una nuova storia d'amore e d'amicizia ambientata nella New York dei giorni nostri. Negli Stati Uniti la serie creata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger tornerà dal 24 gennaio, mentre in Italia vedremo i 20 nuovi episodi prossimamente su Disney+.

How I Met Your Father: La trama

Ambietata nello stesso universo di How I Met Your Mother ma incentrata su una storia autonoma, How I Met Your Father si concentra su Sophie (Hilary Duff), una fotografa trentenne e single che cerca l'amore nella New York del 2022. Lei e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle app di incontri e delle mille opportunità. La storia è raccontata tramite flashback dal futuro dal punto di vista della 58enne Sophie (interpretata da Kim Cattrall) che svela a suo figlio come ha conosciuto suo padre. A differenza della serie originale, però, fin da subito viene chiarito che la protagonista ha già incontrato il padre nell'episodio pilota: chi sarà dei tanti uomini che ha conosciuto quella sera?

Il cast e i personaggi

Nel cast di How I Met Your Father, insieme a Duff ci sono Chris Lowell (Veronica Mars) che interpreta Jesse, uno dei migliori amici di Sophie nonché suo potenziale interesse amoroso, Francia Raisa (grown-ish) nei panni della coinquilina e migliore amica di Sophie Valentina, Tom Ainsley (The Royals) in quelli del ragazzo inglese di Valentina Charlie, Tien Tran (Space Force) che è Ellen, la sorella adottiva di Jesse, e Suraj Sharma (God Friended Me) nei panni di Sid, il coinquilino e il migliore amico di Jesse, nonché proprietario del pub frequentato dai protagonisti.

Ci saranno altri cameo a sorpresa?

Nel corso della prima stagione erano apparse diverse star della serie originale, da Cobie Smulders (che ha ripreso il ruolo di Robin Scherbatsky) alle guest star Kyle MacLachlan (nei panni di George Van Smoot, alias il Capitano), Laura Bell Bundy (nei panni di "Barche! Barche! Barche!" Becky) e Joe Nieves (nel ruolo di Carl il barista). Non sappiamo ancora se appariranno altri attori noti nella seconda stagione, ma siamo sicuri che gli autori ci riserveranno qualche sorpresa.