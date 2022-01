How I Met Your Father: Ecco come si collega con How I Met Your Mother e in cosa è diversa (SPOILER)

News Serie TV

Lo spin-off con Hilary Duff ha debuttato negli Stati Uniti strizzando l'occhio ai fan della serie originale: ma ci sono anche parecchie novità, a partire da una gradita guest star.

È ufficialmente partito negli Stati Uniti, in streaming su Hulu, uno dei revival più attesi della stagione: How I Met Your Father, lo spin-off sequel della fortunata How I Met Your Mother andata in onda con successo per nove stagioni dal 2005 a 2014 (prima che ve lo chiediate: ancora non sappiamo né quando né dove arriverà in Italia, putroppo). Annunciata lo scorso aprile e con i creatori della serie originale Craig Thomas e Carter Bays coivolti come produttori esecutivi, la nuova serie si concentra su un nuovo gruppo di amici newyorchesi e su Sophie, interpretata da Hilary Duff, una giovane donna alle prese con appuntamenti e avventure amorose. Proprio come nella serie originale Ted (Josh Radnor) raccontava ai suoi futuri figli come aveva conosciuto la loro madre, anche in How I Met Your Father una Sophie adulta racconta al figlio in che modo è finita insieme a quello che sarebbe poi diventato suo padre. Ma, naturalmente, questo aspetto narrativo non poteva essere l'unico collegamento tra le due serie ambientate, come anticipato dal co-creatore Isaac Aptaker, nello stesso universo. Nel primo episodio di How I Met Your Father, uscito oggi negli USA, vengono chiariti i primi legami tra le due serie e anche un'importante differenza che fa prendere a questo spin-off tutta un'altra direzione rispetto alla serie originale. Continuate a leggere solo se siete curiosi e non temete gli spoiler.

How I Met Your Father e How I Met Your Mother: Il primo importante collegamento tra le due serie

Verso la fine del primo episodio di How I Met Your Father viene svelato il primo importante dettaglio che fa da trait d'union con How I Met Your Mother: due dei protagonisti, gli amici Jesse e Sid (Chris Lowell e Suraj Sharma) vivono nello stesso appartamento dove un tempo vivevano Ted (Josh Radnor), Marshall (Jason Segel) e Lily (Alyson Hannigan)! Jesse spiega che l'hanno subaffitato da "una vecchia coppia sposata che aveva postato un annuncio sul gruppo degli ex alunni dell'università Wesleyan". Un dettaglio conferma che si tratta proprio del trilocale che ha a lungo ospitato le avventure dei protagonisti di How I Met You Mother: le mitiche spade ancora appese sul muro, proprio sopra il caminetto. Il co-creatore Isaac Aptaker ha spiegato a TVLine di aver scelto l'appartamento come set secondario (non è infatti la casa dove vive la protagonista Sophie), così come un pub diverso come ritrovo del nuovo gruppo di amici - il Pemberton's e non il MacLaren's -, per omaggiare ma non copiare la serie originale. "Ci piaceva l'idea che il gruppo avesse un proprio spazio. I ragazzi che vivono nell'appartamento di Ted e Marshall sembravano il giusto livello di connessione. Sono solo due amici che Sophie ha incontrato incontrato durante questo viaggio". Ricordiamoci, però, che l'epico MacLaren rimane proprio sotto l'appartamento di Jesse e Sid, quindi è possibile che Sophie e compagni frequentino il pub che era lo storico ritrovo di Ted e gli altri, a un certo punto della stagione.

Il mistero centrale di How I Met Your Father

C'è però anche una grande differenza tra How I Met Your Father e la serie che l'ha preceduta. In How I Met Your Mother abbiamo assistito al viaggio di Ted alla ricerca di quella che sarebbe diventata sua moglie, l'amore della sua vita che era da qualche parte ma che lui non aveva ancora incontrato all'inizio della storia. In questo sequel, invece, scopriamo ben presto che Sophie (che - altra differenza - nel futuro è interpretata da Kim Cattrall, la quale non è solo la voce narrante ma appare in camera in carne e ossa, la vedete nella foto in basso) ha già incontrato il futuro padre di suo figlio e l'ha incontrato proprio nella notte da cui parte il suo racconto. A questo punto capiamo che il futuro padre del figlio di Sophie potrebbe essere proprio uno dei quattro amici co-protagonisti: il proprietario del pub Pemberton's Sid (Suraj Sharma), l'autista di Uber Jesse (Chris Lowell), il ragazzo conosciuto su Tinder Ian (Daniel Augustin) o il nuovo fidanzato della sua migliore amica Valentina, Charlie (Tom Ainsley).

"Questa serie racconta di un viaggio che ci fa capire dove si inseriscono tutti questi uomini nella vita di Sophie. È più una storia di formazione di Sophie come donna. Trovare la propria persona ha molto a che fare con il tempismo e Sophie deve davvero crescere prima di essere pronta a finire con il padre di suo figlio", ha spiegato Isaac Aptaker. Naturalmente gli autori hanno lasciato la porta aperta alla remota possibilità che il padre non sia tra questi quattro uomini. "Nel nostro pilota si chiarisce solo che Sophie l'ha incontrato quella notte. Avremo sì i nostri protagonisti, che speriamo si faranno amare dagli spettatori, ma ci sarà anche un mondo là fuori da cui potremo attingere per chiarire cosa è successo quella notte", ha detto cripticamente la co-creatrice Elizabeth Berger.

Sorpresa: Leighton Meester in un ruolo ricorrente!

Ma le sorprese nel pilot di How I Met Your Father non sono finite qui. È apparsa infatti una guest star non annunciata in precedenza, Leighton Meester. L'attrice (che ricorderete soprattutto nei panni di Blair Waldorf di Gossip Girl) interpreta Meredith, l'ex fidanzata di Jesse (Lowell) che aveva rifiutato la sua plateale proposta di matrimonio, finita poi in un video diventato virale (nella foto in basso). Nell'episodio Jesse spiega a Sophie che Meredith, una cantautrice, ora si trova in Europa per registrare un album; ma TVLine assicura che l'attrice tornerà nel corso della stagione e che conosceremo nuovi dettagli sul suo personaggio, ma per il momento non sappiamo quando e come.

Siamo sicuri che, settimana dopo settimana, emergeranno nuovi collegamenti tra How I Met Your Mother e il suo spin off: in attesa di vederlo anche in Italia, continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati. Qui sotto trovate il trailer ufficiale.