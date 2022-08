House of The Dragon ufficialmente rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

Come facilmente prevedibile, visto l'enorme successo mondiale del primo episodio già andato in onda, House of The Dragon, la serie prequel de Il Trono di Spade è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. La serie è disponibile dal 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Dopo il successo globale dell'episodio 1, House of The Dragon tornerà per una seconda stagione. La serie, disponibile dal 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , è stata acclamata dalla critica mondiale, definita "Più grande, audace e sanguinosa de Il Trono di Spade" (The Independent); "Visivamente sontuosa" (The Times).



Tratta dal romanzo "Fuoco e sangue" di George R.R. Martin, la serie, ambientata 200 anni prima degli eventi di "Il Trono di Spade”, racconta la storia della Casa Targaryen e vede protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, e Rhys Ifans. Tra gli altri membri del cast: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

La trama e i personaggi di House of the Dragon

All'inizio di House of the Dragon la questione che tormenta il quinto re dei Sette Regni Viserys I Targaryen (interpretato dall'attore di The Outsider Paddy Considine), conosciuto come un uomo cordiale, gentile e onesto sotto il quale il regno ha vissuto un lungo periodo di pace, è stabilire la propria successione. La Principessa Rhaenyra (Emma D'Arcy, vista in Truth Seekers), primogenita del re, una cavalca draghi coraggiosa e determinata, si aspetta di diventare la prima regina regnante dei Sette Regni, come vorrebbe anche suo padre, ma in quanto donna è messa in discussione da più fronti.

L'erede più indicato sembra essere Daemon Targaryen (Matt Smith, The Crown), fratello minore di Viserys e zio di Rhaenyra, un guerriero impareggiabile che brandisce Sorella Oscura, una delle due lame d'acciaio di Valyria più antiche trasmesse ai Targaryen di generazione in generazione. Lui è il comandante della Guardia cittadina, cavalca il feroce drago Caraxes, eppure non sembra così interessato a quel ruolo. L'opposizione a Rhaenyra è alimentata apparentemente dall'invidia e dagli interessi dalla Principessa Rhaenys (Eve Best, Nurse Jackie), sposata con il più famoso navigatore della storia di Westeros, Lord Corlys Velaryon detto Serpente di Mare (Steve Toussaint, Berlin Station), un tempo candidata a succedere a suo nonno Jaehaerys I Targaryen come sovrana dei Sette Regni ma messa da parte in favore del cugino Viserys solo perché donna. Ed è contrastata sempre apparentemente da Lady Alicent (Olivia Cooke, Bates Motel), figlia del Primo Cavaliere Ser Otto Hightower (Rhys Ifans, Berlin Station), considerata la donna più attraente del regno, cresciuta nella Fortezza Rossa, molto vicina al re e amica d'infanzia di Rhaenyra. Queste ingerenze, alcune velate altre per nulla, muovono i fili di una crescente rivolta interna ed esterna destinata a spaccare la famiglia e il regno, fino ai giorni più bui della loro storia.



HOUSE OF THE DRAGON ha debuttato il 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: l'appuntamento è ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili ovviamente anche on demand.