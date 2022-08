House of the Dragon: La saga dei Targaryen onora l'eredità de Il Trono di Spade, intrighi e violenza a fin di potere inclusi

News Serie TV

La più grande esperienza visiva dell'anno è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì con un nuovo episodio. Ecco la nostra recensione.

Nelle terre di Westeros nessuno è al sicuro e niente dura per sempre. Eppure, con l'arrivo in tv di House of the Dragon, l'atteso prequel de Il Trono di Spade in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì alle ore 21:15 in contemporanea con gli Stati Uniti, sembra di essere tornati alle magiche serate di quattro anni fa. Basta riascoltare quelle note, così familiari se non identiche, per sentirsi di nuovo preda di sentimenti che spaziavano dalla meraviglia alla preoccupazione al disgusto. Tutto così conosciuto eppure, allo stesso tempo, tutto così diverso. Da una parte, l'ennesima constatazione che non ci sono sconti nelle storie di George R.R. Martin. Le amiamo per questo. Il mondo esplorato in lungo e in largo nelle otto stagioni della serie di culto basata sulle Cronache del ghiaccio e del fuoco torna con tutta la sua spietatezza. Dall'altra, i luoghi sono gli stessi, in qualche caso solo leggermente cambiati, ma pochi elementi del racconto restituiscono certezze. Tutto il resto solo domande.

"172 anni prima della morte del Re Folle, Aerys, e della nascita di sua figlia, la Principessa Daenerys Targaryen". Queste parole in sovrimpressione sono uno dei pochissimi link, il più esplicito, a Il Trono di Spade. Westeros diventa un origami che, una volta aperto, rivela una faccia nuova che è sempre stata lì ma che non avevamo ancora visto. E questo è l'aspetto più riuscito dell'opera mastodontica e precisa oltre il limite del maniacale che fin da subito House of the Dragon mostra di essere: non una minestra riscaldata o una forzatura narrativa come capita fin troppo stesso in uno spin-off, ma qualcosa di indipendente, altrettanto complesso, che esiste in quella stessa realtà e prospera e distrugge e ricostruisce per distruggere ancora. Capisci quindi di doverti accomodare, perché ciò che hai visto era solo una parte della storia. Questa è un'altra parte di cui potresti non sapere nulla e ti domandi cosa hai fatto prima di scoprire di voler sapere ogni cosa.

House of the Dragon: Potere, famiglia, rivalità

Una stranezza delle storie scritte da Martin è che vengono qualificate come fantasy. In effetti lo sono. Anche se pochi, non mancano elementi tipici del genere. Il solo fatto di svolgersi in una terra immaginaria la rende un'opera fantasy. Ma di tutte le storie fantasy, questa è quella più a misura d'uomo, che a quanto pare rimane la più subdola delle creature viventi. Chi ha seguito Il Trono di Spade lo saprà, gli altri lo scoprono ora: la peculiarità dello scrittore statunitense è l'esplorazione della condizione e della vicenda umana in un'integrazione del fantastico nell'ordinario. House of the Dragon si concentra sui Targaryen, una delle casate nobiliari più potenti e influenti che i Sette Regni abbiano conosciuto. Un tempo, almeno. Perché le macchinazioni, i tradimenti, le rivalse, persino le guerre hanno finito col ridurli in un nonnulla.

Nella lunga e gloriosa storia della famiglia con lo stemma del drago a tre teste, il racconto comincia alcuni anni dopo l'ascesa di Viserys I e percorre gli accadimenti - una guerra per il potere piena di fuoco e sangue, come il titolo del romanzo da cui è tratta la serie - che ha portato alla sua rovinosa caduta. Ed è qui l'originalità: in un mondo in cui esistono terrori indicibili, alcuni incontrati solo nei racconti, ed enormi creature alate capaci di sputare fuoco si librano nel cielo, non è l'elemento fantastico a sancire chi vincerà o perderà una battaglia, semmai è l'uomo l'unico artefice del proprio successo o fallimento. O di quello altrui. House of the Dragon trascina dunque in una intricata storia familiare in cui tutto è sul punto di precipitare (e lo farà clamorosamente) per colpa di invidie e rivalità più o meno velate.

L'eroina di turno è la Principessa Rhaenyra Targaryen, primogenita del Re ed erede al Trono di Spade. Lei incarna molte delle caratteristiche estetiche e caratteriali che ci hanno fatto innamorare di Daenerys prima della sua discesa nella follia. Conosciamo Rhaenyra come una ragazza acerba che osserva curiosa e riflette, e la vediamo crescere, farsi coraggiosa, forte, determinata a diventare la prima regina regnante dei Sette Regni a dispetto del dissenso che, solo perché donna, si espande intorno a lei come una piaga. A Rhaenyra si contrappone la figura del Principe Daemon Targaryen, fratello di Viserys. Se vogliamo, il Jaime Lannister di House of the Dragon. Un guerriero eccezionale, un uomo arrogante e ambizioso che molti considerano l'erede ideale nelle terribili circostanze che improvvisamente circondano Viserys. Il complesso rapporto tra i due è un altro elemento della serie che si fa subito apprezzare. In entrambi brucia il fuoco dei Targaryen mentre reclamano il potere per se stessi. Soprattutto Daemon, interpretato da un Matt Smith magnetico, inedito nella ferocia e nel decadimento, presenta zone d'ombra che lo rendono pericolosamente intrigante, sicuramente uno dei personaggi più affascinanti. Ovviamente, il fatto che sia un uomo in una società patriarcale gli permette di esprimersi in modo più libero, ma forse anche più prevedibile rispetto a Rhaenyra.

Il salto di qualità di House of the Dragon

Il Trono di Spade è ricordata come una delle serie tv più spettacolari mai prodotte. Una produzione senza precedenti, colossale, dalla quale House of the Dragon non solo eredita le qualità migliori, riesce persino ad affinarle. Dal punto di vista tecnico, benché siano passati solo pochi anni dall'ultima volta a Westeros, il balzo è evidentissimo. La serie indugia nella ricostruzione minuziosa delle rigogliose o bucoliche e sempre affascinanti ambientazioni - da quelle più piccole a quelle più grandi. Approdo del Re e la sua Fortezza Rossa, ad esempio, non sono state mai così belle. Il salto indietro nel tempo, fino all'epoca dei Targaryen, impone una maggiore cura anche nella caratterizzazione dei draghi. In Game of Thrones questi avevano un ruolo relativamente marginale che col tempo è cresciuto pur restando ascritto al leggendario. In House of the Dragon i draghi sono una costante fondamentale e in questi primi dieci episodi se ne contano 17, tutti ben distinguibili!

Si dice che la mente tenda a nascondere i brutti ricordi. In effetti, dopo tutti questi anni, avevamo dimenticato quanto le cose nei Sette Regni siano brutali, fuori da ogni regola. E, nei migliori dei casi, licenziose. I Targaryen, nonostante il loro candore, dimostrano in queste storie che la corruzione, la violenza e il lassismo sono nati molto prima che i Baratheon e i Lannister cospirassero contro di loro. Il Trono di Spade lasciò le scene con 59 Emmy all'attivo, più di qualsiasi altra serie nella storia del premio. Riesce difficile credere che House of the Dragon non riuscirà a fare bene allo stesso modo. Ogni aspetto della produzione brilla di luce propria: dai costumi alle acconciature alle musiche agli effetti speciali. Le interpretazioni sono convincenti e le scene di combattimento spettacolari, siano esse all'interno di un'arena o sul campo di battaglia. L'evento televisivo dell'anno non delude le aspettative, le stravolge, gioca con i propri personaggi senza averne particolarmente a cuore uno, osa, trama, spinge a simpatizzare per qualcuno e poi colpisce dritto sui denti. È intrattenimento puro, non banale, unico nel suo genere. E siamo solo all'inizio.

