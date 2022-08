House of the Dragon tra principesse, re e draghi: Conosciamo i personaggi della serie in streaming su NOW

News Serie TV

Un nuovo episodio del prequel de Il Trono di Spade è disponibile su NOW ogni lunedì, in contemporanea con gli Stati Uniti: ecco tutto quello che bisogna sapere sui carismatici protagonisti.

C'era una volta un periodo di pace e di grande prosperità a Westeros, la terra immaginaria dove George R.R. Martin ha ambientato la sua imponente saga fantasy de Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Questi erano gli anni in cui la famiglia più potente dei Sette Regni, i Targaryen, regnava indisturbata prima che una devastante guerra civile portasse scompiglio nella casata. Proprio sui Targaryen - principesse, re, ambiziosi eredi al trono, coraggiosi cavalieri e naturalmente potentissimi draghi - si concentra House of the Dragon, il prequel del fenomeno pop Il Trono di Spade da poco arrivato in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli USA con un nuovo episodio ogni lunedì. Il fulcro della serie fantasy, che è ambientata 200 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e segue la lotta interna per il potere da un Targaryen all'altro basandosi sul libro Fuoco e Sangue, sono proprio i personaggi: determinati, ambiziosi, capaci della più generosa delle azioni e anche della più crudele. Ve li presentiamo nel dettaglio insieme ai loro interpreti.

Chi sono i Targaryen di House of the Dragon

Gli eventi di House of the Dragon si collocano ben due secoli prima rispetto ai fatti de Il Trono di Spade e circa 100 anni dopo l'invasione di Westeros da parte del capostipite della dinastia, il re Aegon Targaryen noto anche come Aegon il Conquistatore. I Targaryen protagonisti della nuova serie sono gli antenati di Daenerys e Viserys, gli unici Targaryen superstiti che abbiamo conosciuto all'inizio de Il Trono di Spade. Ma prima dei sanguinosi fatti della cosiddetta Guerra dei Draghi che decimò la gloriosa stirpe dei cavalcatori di draghi, la famiglia era molto più numerosa. C'erano re Viserys I Targaryen (Paddy Considine, The Outsider) e la sua prima moglie Aemma Arryn (Sian Brooke); la loro figlia, la principessa Rhaenyra (interpretata da Emma D'Arcy e da Milly Alcock nella versione più giovane) che di fatto è una lontana zia di Daenerys e di Viserys il quale a sua volta condivide proprio con re Viserys I uno dei nomi ricorrenti tra i Targaryen (ma, lontano legame di sangue a parte, nulla di più). C'era anche il fratello minore di Viserys e zio di Rhaenyra Daemon Targaryen (Matt Smith, The Crown), guerriero impareggiabile e aspirante nuovo re dei Sette Regni. Conosciamoli meglio.

Re Viserys Targaryen (Paddy Considine)

Viserys fu scelto dai signori di Westeros per succedere a suo nonno, Jaehaerys I Targaryen, al Gran Consiglio di Harrenhal. Descritto come un uomo caloroso, gentile e rispettabile, desidera solo portare avanti l'eredità di suo nonno come quinto re dei Sette Regni; ma, come abbiamo imparato da Il Trono di Spade, gli uomini buoni non sono necessariamente dei grandi re. Gli oltre 70 anni di regno di Viserys vengono ricordati come un'epoca di pace nel Continente Occidentale. Eppure questo re vive una grande contraddizione. "C'è una parte di lui che si chiede: 'Come sarò ricordato tra centinaia di anni?' Non si ricordano i re pacifici. Non si ricordano le brave persone. Si ricordano i guerrieri. Si ricordano i tiranni'", ha riflettuto parlando con EW Paddy Considine.

Principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy e Milly Alcock)

Primogenita di Re Viserys, Rhaenyra è una guerriera di puro sangue Valyriano ed è un'abile cavalcatrice di draghi. In House of the Dragon la conosciamo prima adolescente (interpretata da Milly Alcock) e poi giovane adulta (Emma D'Arcy): mentre la maggior parte delle ragazze di corte perfezionava l'arte del ricamo, Rhaenyra cresceva tra i draghi e al servizio di suo padre a cui faceva da coppiere. Il suo unico "difetto"? Essere nata donna e non poter aspirare al trono nonostante lo stesso Viserys la voglia come prossima sovrana. "È una persona che si sente in disaccordo con il modo in cui viene percepita dal mondo. È come se avesse un doppelgänger maschio che ha accesso a tutte le cose che brama e sente essere sue", ha detto Emma D'Arcy a proposito del suo personaggio.

Principe Daemon Targaryen (Matt Smith)

Da Il Trono di Spade sappiamo che "ogni volta che nasce un Targaryen, gli dei lanciano una moneta" per capire se il nuovo nato sia un folle o un saggio. Nel caso di Daemon Targaryen, interpretato da Matt Smith, la moneta è ancora nell'aria. Uno dei personaggi più volubili e complessi della serie, Daemon è il fratello minore di re Viserys. È uno straordinario guerriero e brandisce Sorella Oscura, una delle lame d'acciaio di Valyria più antiche trasmesse ai Targaryen di generazione in generazione. È il comandante della Guardia cittadina e cavalca il feroce drago Caraxes. Nonostante sia un potenziale erede al trono, non è così interessato a quel ruolo. "Cambia sempre fazione, allineandosi ora con suo fratello ora con i suoi interessi. Ma non penso che si tratti di un'ambizione al trono. Penso che tutto abbia a che fare con il rapporto con suo fratello", ha osservato Matt Smith.

Mysaria (Sonoya Mizuno)

La confidente più intima di Daemon è Mysaria (Sonoya Mizuno), una prostituta conosciuta in un bordello e diventata subito un punto di riferimento per lui. Arrivata a Westeros senza nulla, ha venduto se stessa più volte di quante ne possa ricordare. Ma invece di cadere in disgrazia, è riuscita a diventare l'alleata più fidata - e più improbabile - del principe.

La classe di Casa Hightower

Originaria di Vecchia Città, una delle città più prospere dei Sette Regni e sede della Cittadella che ospita i Maestri di Westeros, la casata Hightower è una delle più potenti. Otto Hightower (Rhys Ifans, Berlin Station) è il Primo Cavaliere del re, una posizione che ha ricoperto per più governanti, e sua figlia Alicent Hightower (Olivia Cooke, Bates Motel) è descritta come una delle donne più attraenti del regno.

Otto Hightower (Rhys Ifans)

Ser Otto è il Primo Cavaliere del re e serve lealmente e fedelmente sia il suo re che il suo regno ma considera una grande minaccia per il regno il fratello del re, Daemon. Ifans ha definito Otto una "creatura politica astuta e molto attiva che conosce le macchinazioni della corte meglio di chiunque altro". Proprio per questo è diffidente verso Daemon e cerca di mettere in guardia la corte.

Alicent Hightower (Olivia Cooke e Emily Carey)

Figlia di Otto Hightower, Alicent Hightower (interpretata da Olivia Cooke e da Emily Carey nella versione più giovane) è la donna più attraente dei Sette Regni. È cresciuta nella Fortezza Rossa, vicino al re e alla sua cerchia più ristretta; circostanze che le hanno fatto maturare da un lato una grazia cortese, dall'altro acume politico. Amica d'infanzia di Rhaenyra, le sta accanto anche quando un sanguinoso conflitto affligge il regno da adulte. Cooke ha descritto Alicent come "una che rispetta diligentemente le regole" rispetto alla "libera e birichina" Rhaenyra ma che, nonostante tutto, non riesce ad ottenere dal padre amore incondizionato.

Casa Velaryon e "la regina che non fu mai"

I Velaryon sono un'antica e ricca casata di Westeros: famosi navigatori, aiutarono i Targaryen a prendere il potere governando i mari mentre i cavalcatori di draghi governavano i cieli. House of the Dragon ce li mostra al loro apice; Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint, Berlin Station) è il tipico uomo che, viaggiando lontano ed esplorando il mondo anche oltre Westeros, in giovane età si è arricchito. Sua moglie Rhaenys Targaryen (Eve Best, Nurse Jackie), un tempo candidata a succedere a suo nonno Jaehaerys come sovrana dei Sette Regni ma messa da parte in favore del cugino Viserys solo perché donna, conosce fin troppo bene le regole a cui si piega da decenni.

Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint)

Soprannominato 'Serpente di mare', Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) di stirpe Valyriana è il più famoso navigatore della storia di Westeros. Con i suoi viaggi, ha assicurato alla sua casata una ricchezza ancora più grande di quella dei Lannister e la flotta più grande dei Sette Regni.

Principessa Rhaenys Targaryen (Eve Best)

Leggendaria cavalcatrice di draghi e moglie di Lord Corlys Velaryon, Rhaenys Targaryen (Eve Best) è conosciuta come "la regina che non fu mai" perché, per la successione al trono, fu preferito a lei suo cugino Viserys, soltanto perché maschio. Per questo la sentiamo pronunciare la frase: "Gli uomini preferirebbero dare fuoco al regno piuttosto che vedere una donna salire sul Trono di Spade". In House of the Dragon la troviamo, fiera della sua posizione, accanto al marito; eppure il trono negatole rappresenta per lei una ferita dolorosa anche dopo tanti anni. "È in grado di barcamenarsi in un ambiente politico incredibilmente denso con finezza, calma e grazia senza sforzo. Ma è impossibile negare che ha una spada nel cuore", ha detto Eve Best del suo personaggio.

Ser Criston Cole (Fabien Frankel)

Infine tra i personaggi principali c'è Ser Criston Cole (Fabien Frenkel, The Serpent), un cavaliere di origine dorniana figlio dell'attendente del Lord di Blackhaven di casa Dondarrion. Cole non ha terre né titoli: tutto ciò che ha sono il suo onore e la sua incredibile abilità con la spada.

Il resto del cast

Completano il cast di House of the Dragon altri ben noti e apprezzati interpreti. Graham McTavish (Outlander) interpreta Ser Harrold Westerling, un cavaliere che ha servito nella Guardia Reale dai tempi di re Jaehaerys ed è modello di cavalleria e onore; Ryan Corr (Wakefield) è Ser Harwin 'Breakbones' Strong (in italiano Spezzaossa e Ossa Spezzate), considerato l'uomo più forte dei Sette Regni, figlio maggiore del Maestro delle Leggi Lyonel Strong ed erede di Harrenhal; Gavin Spokes (Will) è Lord Lyonel Strong, Maestro delle Leggi di Re Viserys e Lord di Harrenhal; Matthew Needham (Sanditon) è Larys Strong, figlio minore del Maestro delle leggi Lyonel Strong; David Horovitch (Doctors) è il Gran Maestro Mellos, voce della ragione e fidato consigliere di re Viserys; Jefferson Hall (Devs) interpreta due personaggi gemelli: Lord Jason Lannister, il signore di Castel Granito, e Tyland Lannister, un politico astuto e calcolatore; infine Bill Paterson (Fleabag) è Lord Lyman Beesbury, Lord di Honeyholt e Maestro del Conio nel Concilio Ristretto di Re Viserys.

L'appuntamento con House of the Dragon si rinnova ogni lunedì su Sky Atlantic e in streaming su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti: i nuovi episodi arrivano prima in versione originale sottotitolata e poi, la settimana successiva, doppiati in italiano.