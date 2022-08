House of the Dragon da record: È la première più vista di sempre su HBO

News Serie TV

Quasi 10 milioni di spettatori hanno guardato il primo episodio dello spin-off de Il Trono di Spade negli Stati Uniti, il 350% in più rispetto a quelli che avevano visto il pilot della serie madre nel 2011.

House of the Dragon conquista già il suo personale trono. Lo spin-off prequel de Il Trono di Spade, che ha debuttato domenica scorsa negli Stati Uniti (anche in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli USA), ha convinto quasi 10 milioni di spettatori al debutto (9,986 milioni per l'esattezza) tra programmazione lineare e streaming su HBO Max. Numeri che per HBO significano il miglior debutto di una nuova serie originale nella storia della rete.

House of the Dragon: I numeri del primo episodio e il confronto con Il Trono di Spade

Il primo episodio di House of the Dragon ha superato anche la première de Il Trono di Spade andata in onda nel lontano 2011 (HBO parla del 350% di spettatori in più rispetto a quell'occasione, ma ricordiamoci che allora non esistevano HBO Max e le piattaforme di video in streaming). Le cose sono diverse se prendiamo come riferimento il finale de Il Trono di Spade che nel 2019 ha bruciato tutti i record attirando oltre 19 milioni di spettatori (di questo passo House of the Dragon potrebbe comunque raggiungere anche questo risultato).

Il commento di HBO

“È stato meraviglioso vedere milioni di fan de Il Trono di Spade tornare con noi a Westeros ieri sera. House of the Dragon presenta un cast e una troupe incredibilmente talentuosi che hanno riversato il loro cuore e la loro anima in questa produzione e siamo estasiati dalla risposta positiva degli spettatori", ha affermato Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO e HBO Max. "Non vediamo l'ora di condividere con il pubblico cos'altro George, Ryan e Miguel hanno in serbo in questa stagione".

In Italia l'appuntamento con il secondo episodio di House of the Dragon è su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) e in streaming su NOW il 29 agosto con la versione originale sottotitolata in simultanea con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15. Sempre il 29 agosto, alle 21:15, arriva anche la versione doppiata in italiano del primo episodio. E così si va avanti ogni lunedì con un nuovo episodio per dieci settimane.