House of the Dragon: Matt Smith sarà un Targaryen nello spin-off de Il Trono di Spade

Nel cast della serie prequel di Game of Thrones, attesa per il 2022, entrano anche Olivia Cooke e Emma D'Arcy.

Passare da un trono all'altro non dovrebbe essere complicato per Matt Smith. L'attore, che ha interpretato il principe Filippo nelle prime due stagioni di The Crown e che è rimasto famoso anche per essere stato l'undicesimo Dottore di Doctor Who, è stato scelto per il ruolo del principe Daemon Targaryen in House of the Dragon, l'attesa serie prequel spin-off de Il Trono di Spade attesa su HBO per il 2022.

Il ruolo di Matt Smith e altri due ingressi nel cast di House of the Dragon

Daemon è il fratello più giovane di Re Viserys Targaryen, ruolo già affidato a Paddy Considine (The Outsider) che è stato il primo nome del cast ad essere annunciato. Il principe interpretato da Matt Smith è descritto come un ottimo guerriero e un abile cavalcatore di draghi (draghi che, a proposito, sono stati mostrati recentemente nei primi concept art). Ma sarà uno dei Targaryen sani di mente o uno di quelli con tendenze folli? Su questo ancora tutto tace.

Anche Olivia Cooke e Emma D'Arcy nel cast

Oltre a Smith, sono stati annunciati anche altri due protagonisti. Si tratta di Olivia Cooke (Bates Motel) che interpreterà Alicent Hightower, la bellissima figlia del Primo Cavaliere del Re Otto Hightower; essendo cresciuta nella Fortezza Rossa, conosce bene la corte e la sua politica. Emma D'Arcy (Truth Seekers), invece, sarà la principessa Rhaenyra Targaryen, la figlia maggiore di re Viserys che sa bene come cavalcare i draghi.

La trama di House of the Dragon

Ideata dallo stesso autore della saga George R. R. Martin insieme al creatore di Colony Ryan J. Condal e a Miguel Sapochnik (regista di alcuni memorabili episodi de Il Trono di Spade), House of the Dragon si basa sul romanzo Fire & Blood (che racconta i primi 150 anni di storia della casa di Daenerys & Co.), ed è ambientata 300 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade. La storia ripercorre gli eventi che condussero al rovinoso crollo di casa Targaryen e pare sia stato pianificato anche un secondo libro che coprirà l'intera storia arrivando fino agli eventi, conosciuti, della ribellione di Robert Baratheon. Alla fine, quindi, la storia potrebbe congiungersi con quella della serie madre. La prima stagione consterà di 10 episodi la cui produzione dovrebbe partire nei prossimi mesi.

Foto: Evan Agostini/Invision/AP