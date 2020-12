Il Trono di Spade: Lo spin-off House of the Dragon mostra i suoi draghi

News Serie TV

Le riprese della nuova serie, che racconterà la storia dei Targaryen, inizieranno nel 2021.

C'è tanta curiosità per House of the Dragon, l'attesissimo spin-off prequel de Il Trono di Spade che continuerà a esplorare Westeros raccontando la storia dei Targaryen ben 300 anni prima dei fatti della serie originale. Nell'annunciare l'avvio della produzione che partirà all'inizio del 2021 (con un debutto previsto per il 2022), HBO ha svelato come saranno i draghi che vedremo nella nuova serie. Ecco dunque i primi concept art che mostrano le nuove creature, piuttosto diverse da quelle che abbiamo visto accanto a Daenerys.

House of the Dragon: La trama

Ideata dallo stesso autore della saga George R. R. Martin insieme al creatore di Colony Ryan J. Condal e a Miguel Sapochnik che saranno i co-showrunner, House of the Dragon, che si baserà sul romanzo Fire & Blood (che racconta i primi 150 anni di storia della casa di Daenerys & Co.), è ambientata 300 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e ripercorre gli eventi che condussero alla fine del dominio di casa Targaryen. Pare sia stato pianificato anche un secondo libro che coprirà l'intera storia arrivando fino agli eventi, conosciuti, della ribellione di Robert Baratheon congiungendosi, quindi, con la storia della serie madre.

Il cast e i personaggi

L'unico nome noto del cast, per il momento, è Paddy Considine, scelto per la parte di Re Viserys I. Altri personaggi che potremmo vedere sono la Principessa Rhaenyra Targaryen, erede di Viserys I cresciuta con l'aspettativa di diventare la prima regina di Westeros, la Regina Alicent Hightower, ambiziosa seconda moglie di Viserys e matrigna di Rhaenyra e Aegon II Targaryen, fratellastro più giovane della principessa Rhaenyra e aspirante al trono che innesca una guerra civile. Gli interpreti di tutti questi ruoli saranno probabilmente annunciati molto presto.

