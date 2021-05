House of the Dragon: La star di Outlander Graham McTavish nel cast del prequel de Il Trono di Spade

News Serie TV

Dopo numerose recenti indiscrezioni, l'attore ha ora confermato di essere stato ingaggiato nella serie per un ruolo misterioso.

C'è molto mistero attorno al ruolo affidato a Graham McTavish in House of the Dragon, lo spin-off prequel de Il Trono di Spade che si sta attualmente girando nel Regno Unito, precisamente in Cornovaglia. Nei giorni scorsi erano insistenti le voci circa un suo coinvolgimento nello show, e ora è stato lo stesso attore di Outlander a confermare il suo "casting segreto" alla rivista britannica Stylist. Nessuna conferma, però, da HBO che - a quanto pare - vuole mantenere nel cassetto i dettagli del personaggio che McTavish interpreterà.

Graham McTavish conferma di far parte del cast di House of the Dragon

"Sì, mi sto divertendo molto", ha risposto Graham McTavish quando gli è stato chiesto del suo coinvolgimento in House of the Dragon. "Abbiamo appena iniziato. È un progetto molto grande, quindi ci stiamo conoscendo. Sono persone adorabili. È fantastico, ma non posso dire troppo. Non posso dire davvero nulla della storia! Ma coinvolge molti draghi", ha aggiunto l'attore. Nonostante il massimo riserbo circa il suo personaggio, i fan de Il Trono di Spade e di Fire & Blood (il libro da cui lo spin-off è tratto), hanno già avanzato numerose ipotesi: quella più accreditata lo vorrebbe nel ruolo di Harrold Westerling, il Lord Comandante della Guardia Reale. Secondo altri, invece, l'attore sarebbe perfetto nel ruolo di Lyonel Strong, il signore di Harrenhal. Curiosamente, in passato McTavish ha dichiarato di aver fatto numerosi provini (ben sette) per dei ruoli ne Il Trono di Spade ma di essere stato sempre scartato. Finalmente, per lui, è arrivata l'occasione buona.

La trama e il cast di House of the Dragon

Ideata dallo stesso autore della saga George R. R. Martin insieme a Ryan J. Condal (showrunner con Miguel Sapochnik), House of the Dragon è ambientata 300 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e ripercorre gli eventi che condussero al rovinoso crollo e alla fine del dominio di casa Targaryen. Recitano nella serie Emma D’Arcy (Truth Seekers), Matt Smith (The Crown), Olivia Cooke (Bates Motel), Rhys Ifans (Notting Hill), Steve Toussaint (Berlin Station) i cui personaggi abbiamo avuto modo di vedere in anteprima nelle prime foto ufficiali dal set di House of the Dragon. Completano il cast Paddy Considine (The Outsider), Sonoya Mizuno (Devs), Fabien Frankel (The Serpent) e Eve Best (Nurse Jackie).