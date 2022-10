House of the Dragon, la conferma di HBO: Ecco quanto dovremo aspettare per la seconda stagione

News Serie TV

Il capo dei contenuti della rete via cavo americana Casey Bloys ha ufficializzato quello che era già chiaro: i nuovi episodi dello spin-off de Il Trono di Spade non arriveranno nel 2023.

Ci sarà molto tempo per fare un rewatch dei 10 episodi della prima stagione di House of the Dragon prima di vederne di nuovi. Casey Bloys, il capo dei contenuti di HBO e HBO Max, ha fatto sapere che la seconda stagione dello spin-off de Il Trono di Spade non arriverà nel 2023. Parlando con Vulture, ha fissato l'appuntamento "a un certo punto nel 2024" rimanendo piuttosto vago. Quel che è certo, a questo punto, è che dovremo armarci di pazienza. In Italia, lo ricordiamo, la serie è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

House of the Dragon 2 quando esce? Parla il capo di HBO

Bloys è stato chiaro: al momento non è in grado di immaginare una data precisa per la seconda stagione di House of the Dragon. "Stiamo appena iniziando a mettere insieme i pezzi e, proprio come l'ultima volta, ci sono così tante incognite. Non è che voglio essere riservato a tutti i costi, ma non voglio dire che sarà pronta per una certa data, per poi doverla posticipare", ha detto il dirigente. Su un punto, però, Bloys sembra abbastanza fermo: "Non aspettatela nel 2023".

L'inizio delle riprese della seconda stagione

Le dichiarazioni del chief content officer di HBO non fa altro che confermare ciò che era già chiaro. Solo qualche giorno fa, intervistato da Variety, lo showrunner Ryan Condal ha precisato che le riprese dei nuovi episodi inizieranno nei primi mesi del 2023. La produzione si protrarrà almeno fino a metà del 2023, poi ci vorrà tempo per la post-produzione e i sofisticati effetti speciali. La seconda metà del 2024 sembra, al momento, la finestra più probabile per i nuovi episodi.

Stop ai salti temporali

Quel che è certo è che, da ora in poi, la serie non farà più grande uso degli espedienti narrativi dei salti temporali. Parlando con Deadline, lo showrunner lo ha confermato assicurando agli spettatori che sia le attrici che interpretano Rhaenyra e Alicent adulte (Emma D'Arcy e Olivia Cooke) sia il resto dell'attuale cast rimarranno al loro posto per il resto della serie. "Gli attori interpreteranno questi personaggi fino alla fine", ha continuato. “Non faremo altri recasting. Non faremo enormi salti in avanti nel tempo. Ora siamo nella Danza dei Draghi e racconteremo quella storia".

