House of the Dragon 2: Quando esce, le anticipazioni sulla trama e sul cast e tutto quello che sappiamo

La Danza dei draghi è ufficialmente iniziata: lo spin-off de Il Trono di Spade tornerà prossimamente con una seconda stagione ancora più drammatica. Tutte le anticipazioni.

House of the Dragon è arrivata oltre tre anni dopo il controverso finale della serie madre, Il Trono di Spade, con un'eredità pesante sulle spalle e tante promesse da mantenere. Ora che la prima stagione (in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW) si è conclusa ricevendo ottime recensioni sia dalla critica che dal pubblico che l'ha premiata con ottimi ascolti, possiamo già pensare alla seconda stagione. Quando uscirà? Su quali fatti della Danza dei draghi - cioè la guerra civile interna alla casata Targaryen per la successione al trono - si concentrerà? Cerchiamo di mettere in ordine le informazioni disponibili: ecco tutte le anticipazioni e quello che sappiamo sui nuovi episodi dello spin-off de Il Trono di Spade che sta raccontando un pezzo di storia della famigerata casata dei draghi basandosi sul libro di George R.R. Martin Fuoco e Sangue.

Il riassunto del finale della stagione 1: Un punto di non ritorno

House of the Dragon è ambientata 200 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e segue gli eventi che hanno portato alla caduta di casa Targaryen, 172 anni prima della nascita dell'ultima Targaryen legittima rimasta, Daenerys (Emilia Clarke). Nel primo ciclo abbiamo assistito alle lotte di potere che hanno messo gli uni contro gli altri i sostenitori di Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) e quelli del figlio maschio di re Viserys (Paddy Considine), Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney). Ci si aspetta che la stagione 2 alzi ulteriormente l'asticella, specialmente dopo il drammatico finale della prima stagione. Dopo che Aegon e Rhaenyra sono stati entrambi incoronati re e regina dalle rispettive fazioni (i Verdi e i Neri), e Aemond (Ewan Mitchell) ha ucciso Lucerys (Elliot Grihault) abbattendo il suo drago Arrax nei cieli di Capo Tempesta, la guerra civile è ufficialmente iniziata e le cose saranno inevitabilmente più cruente andando avanti. Come ha sottolineato il co-creatore e co-showrunner della serie Ryan Condal, la battaglia di Capo Tempesta "spinge la storia oltre il limite ed è un punto di non ritorno".

House of the Dragon: Quando uscirà la seconda stagione?

Cinque giorni dopo la messa in onda dell'episodio pilota, HBO aveva già rinnovato la serie per una seconda stagione. Intervistato da Variety, Ryan Condal ha precisato che le riprese dei nuovi episodi inizieranno nei primi mesi del 2023. Il quotidiano spagnolo Hoy (tramite Watchers on the Wall) riporta che la produzione tornerà a Cáceres (che è stata utilizzata come set per Approdo del Re nella prima stagione) intorno ad aprile/maggio. La produzione si protrarrà almeno fino a metà del 2023, quindi è probabile che la data di uscita della stagione 2 di House of the Dragon vada collocata nella seconda metà del 2024.

Il cast: Chi tornerà?

La seconda stagione di House of the Dragon dovrebbe coinvolgere la maggior parte degli attori che abbiamo conosciuto nella prima. Quindi è probabile che tutti i personaggi ancora vivi torneranno. Ci saranno quindi Emma D'Arcy nei panni di Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, Matt Smith nel ruolo del Daemon Targaryen, Rhys Ifans nel ruolo di Otto Hightower, Fabien Frankel nel ruolo di Criston Cole, Eve Best come Rhaenys Targaryen, Steve Toussaint nel ruolo di Corlys Velaryon, Matthew Needham nel ruolo di Larys Strong e tutti gli altri personaggi principali.

Ci sarà però un importante cambiamento dietro le quinte. Il co-showrunner Miguel Sapochnik, che nella prima stagione ha affiancato Ryan Condal, non tornerà come co-showrunner della stagione 2. Sapochnik, che ha anche diretto molti episodi de Il Trono di Spade e tre della prima stagione di House of the Dragon, rimarrà coinvolto soltanto come produttore esecutivo. In compenso un altro veterano de Il Trono di Spade, Alan Taylor, sarà coinvolto come produttore esecutivo e regista di alcuni episodi della prossima stagione.

Stop ai lunghi salti temporali

Ryan Condal, parlando con Deadline, ha confermato che da qui in avanti la sceneggiatura non farà più grande uso dei salti temporali che hanno caratterizzato la prima stagione e sono sembrati a molti spettatori confusionari. L'episodio 6, in particolare, ha fatto un balzo in avanti di 10 anni, circostanza che ha richiesto un cambio di interpreti per Rhaenyra e Alicent interpretate nei primi 5 episodi dalle attrici Milly Alcock ed Emily Carey, poi sostituite da D'Arcy e Cooke. Lo showrunner ha assicurato agli spettatori che le due attrici e il resto dell'attuale cast rimarranno al loro posto per il resto della serie. "Gli attori interpreteranno questi personaggi fino alla fine", ha continuato. “Non faremo altri recasting. Non faremo enormi salti in avanti nel tempo. Ora siamo nella Danza dei Draghi e racconteremo quella storia".

La trama: Le anticipazioni (senza spoiler) dal libro

La storia della stagione 2 di House of the Dragon dovrebbe continuare proprio da dove si è interrotta la prima stagione. Ora la battaglia per il Trono di Spade è entrata nel vivo. Allo stesso modo, dopo le azioni di Aemond a Capo Tempesta, Rhaenyra e Daemon saranno ancora più desiderosi di vendetta. Se a prima stagione ha preparato il terreno, la seconda ci racconterà la Danza dei Draghi nel dettaglio. Ciò significherà più battaglie, più intrighi politici e Westeros diviso in due mentre le fazioni in guerra tenteranno di ottenere supporto dalle altre casate. Mentre la prima stagione ha coperto diversi decenni, la sequenza temporale della Danza dei Draghi è più condensata dovrebbe coprire solo un paio d'anni (lo scrittore dei libri, George Martin, ha dichiarato che per raccontare dettagliatamente la Danza sono necessarie quattro stagioni).

Il campo di battaglia, probabilmente, si espanderà oltre Approdo del Re e Roccia del Drago, soprattutto quando seguiremo Jacaerys che si dirigerà verso la Valle di Arryn e Grande Inverno per chiedere supporto. Per questo dovrebbero essere introdotti nuovi personaggi come il Lord di Grande Inverno e protettore del Nord Cregan Stark e la Lady di Nido dell'Aquila Jeyne Arryn. Avrete notato che nel finale della prima stagione Daemon risveglia il drago senza cavaliere Vermithor: chi lo cavalcherà? Senza spoilerare troppo, possiamo dirvi che un certo bastardo Targaryen rivendicherà quel drago. Inoltre svolgerà un ruolo ben preciso anche la Triarchia che, come ricorderete, era stata sconfitta per la seconda volta da Corlys Velaryon. Ma con l'appoggio di Otto Hightower le cose potrebbero cambiare.

Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati, perché aggiorneremo questo approfondimento con tutte le nuove notizie sulla seconda stagione di House of the Dragon man mano che usciranno.