House of the Dragon: Iniziate le riprese dello spin-off de Il Trono di Spade, le foto dei protagonisti

La serie, che racconterà la storia degli antenati di Daenerys Targaryen, è entrata ufficialmente in produzione: ecco il cast riunito al tavolo di lettura.

L'era dei draghi è più vicina. HBO ha annunciato che House of the Dragon, il primo spin-off ufficiale de Il Trono di Spade, ha avviato la produzione. Le riprese, come promesso qualche mese fa dal capo dei contenuti di HBO Casey Bloys, sono appena iniziate nel Regno Unito e il debutto sulla rete via cavo americana è previsto per il 2022. Per l'occasione sono state diffuse le primissime foto del cast alle prese con la lettura del copione, con gli attori adeguatamente distanziati per rispettare le normative anti-Covid.

Fire will reign 🔥

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

La trama di House of the Dragon

Ideata dallo stesso autore della saga George R. R. Martin insieme a Ryan J. Condal (showrunner con Miguel Sapochnik), House of the Dragon è basata sul romanzo Fire & Blood che racconta i primi 150 anni di storia della casa di Daenerys & Co.. La serie sarà ambientata 300 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e ripercorrerà gli eventi che condussero al rovinoso crollo e alla fine del dominio di casa Targaryen.

Gli attori e i personaggi di House of the Dragon

Il corposo cast di House of the Dragon include Matt Smith (Doctor Who) nel ruolo del principe Daemon Targaryen; Paddy Considine (The Outsider) in quello di Re Viserys; Olivia Cooke (Bates Motel) che sarà la figlia del Primo Cavaliere del Re Alicent Hightower; Emma D’Arcy (Truth Seekers) nei panni della Principessa Rhaenyra Targaryen; Sonoya Mizuno (Devs) che sarà Mysaria, un'inaspettata alleata di Daemon; Rhys Ifans (Notting Hill) nei panni del Primo Cavaliere del Re Otto Hightower, Steve Touissant (Berlin Station) che sarà Lord Corlys Velaryon noto anche come Serpente di Mare, un leggendario navigatore di Westeros; Fabien Frankel (The Serpent) nei panni del cavaliere dorniano Ser Criston Cole e Eve Best (Nurse Jackie) in quelli della moglie di Lord Corly, la principessa Rhaenys Velaryon. Sul profilo Twitter ufficiale della serie sono state pubblicate, oltre a una foto di gruppo con l'intero cast al tavolo di lettura, anche le foto di alcuni dei protagonisti impegnati nella lettura del copione che potete vedere qui in basso.

Matt Smith as Prince Daemon Targaryen.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/7TLn4cSru5 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Paddy Considine as King Viserys Targaryen.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/ZtS8zpkfS1 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Steve Toussaint as The Sea Snake.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/9jq1O6wEA6 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Emma D’Arcy as Princess Rhaenyra Targaryen.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/lZ4ERgAy5H — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Olivia Cooke as Alicent Hightower.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/FOUBieuhE5 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Rhys Ifans as Otto Hightower.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/bzqrG1vYic — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

House of the Dragon è il primo spin-off ufficiale de Il Trono di Spade ma non è l'unico a cui HBO ha pensato: trovate qui un approfondimento su tutti i progetti spin-off de Il Trono di Spade attualmente in sviluppo.