House of the Dragon: Emilia Clarke non ha guardato la serie, e spiega perché

L'interprete di Daenerys Targaryen ha confessato di non essere riuscita a vedere lo spin-off de Il Trono di Spade: "Non ce la faccio. È troppo strano".

House of the Dragon, lo spin-off prequel de Il Trono di Spade che ha debuttato la scorsa estate, è diventata immediatamente una nuova serie di punta di HBO. Grandi ascolti (9,9 milioni di spettatori solo per l'episodio pilota, la premiere più vista di sempre su HBO) e il recente Golden Globe come migliore serie drammatica hanno reso il drama una vera e propria hit riaccendendo i riflettori sull'intera saga de Il Trono di Spade. Eppure tra le decine di milioni di spettatori che nei mesi scorsi si sono appassionati alle vicende di casa Targaryen non c'è Emilia Clarke, la nostra Targaryen del cuore. L'interprete della regina Daenerys nella serie originale ha confessato a Variety di non essere riuscita a guardare la serie. "Non ce la faccio proprio. Per me è così strano, tanto strano", ha spiegato.

House of the Dragon e le vicende di casa Targaryen

Ambientata 200 anni prima degli eventi della serie madre e basata sul libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, House of the Dragon (in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW), ci ha riportato indietro agli anni d'oro di casa Targaryen quando i cavalcatori di draghi dai capelli d'oro sedevano sul Trono di Spade e governavano i Sette Regni di Westeros. Il drama sta ripercorrendo gli eventi che portarono al rovinoso crollo e alla fine del dominio della casata, fino alla cosiddetta Danza dei Draghi, il conflitto civile scoppiato tra due rami della casa.

Perché Emilia Clarke non riesce a vedere la serie

"No! Potete biasimarmi?", ha risposto Emilia Clarke quando le è stato chiesto se avesse visto House of the Dragon. L'attrice ha spiegato di sentirsi in imbarazzo e, per questo, di aver evitato la serie, ma di essere comunque felicissima del successo che sta ottenendo. Nel dettaglio, Clarke ha dichiarato a Variety, ospite in occasione di un evento del Sundance Film Festival:

"È troppo strano. Sono così felice che tutto questo stia accadendo. Sono al settimo cielo per tutti i premi... ma non ce la faccio proprio. È così strano. È così strano. È un po' come se qualcuno dicesse: 'Vuoi andare a questa reunion di compagni di liceo con studenti che non sono del tuo anno? Vuoi andare a quella riunione scolastica?' Ecco come ci si sente. Lo sto evitando".

Per il momento, quindi, l'interprete di Daenerys - che pure per il ruolo era stata nominata quattro volte agli Emmy Awards e tre ai Critics' Choice Awards - preferisce tenersi lontana dalle vicende dei "suoi" antenati Viserys, Rhaenyra, Daemon e tutti gli altri Targaryen. Chissà, invece, se sarà coinvolta in qualche modo in uno dei tanti progetti legati al franchise de Il Trono di Spade attualmente in sviluppo a HBO.