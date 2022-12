Il Trono di Spade: Spin-off a rischio? Il terremoto in casa HBO Max sta influenzando il futuro del franchise

News Serie TV

L'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco George R.R. Martin ha aggiornato i fan con un post sul suo blog: alcuni spin-off in sviluppo sono stati "accantonati".

George R.R. Martin dà gli auguri di buon anno ai suoi follower aggiornandoli, con il solito post sul suo blog, sullo stato dei futuri progetti legati al franchise de Il Trono di Spade. Come sappiamo, sarebbero diverse le serie spin-off (oltre alla già confermata seconda stagione di House of the Dragon) attualmente in sviluppo a HBO. Ma l'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco ci avverte che il terremoto che sta investendo il gruppo WarnerMedia, e in particolare il servizio di video in streaming HBO Max, in seguito alla fusione tra Warner Bros. e Discovery, sta influenzando inevitabilmente le decisioni prese ai vertici e di conseguenza il futuro del franchise.

Il Trono di Spade: Gli aggiornamenti sugli spin-off

George R.R. Martin fa sapere che, mentre sta lavorando alla seconda stagione di House of the Dragon come co-creatore e produttore esecutivo, "alcuni spin-off si stanno muovendo più velocemente di altri, come sempre accade in fase di sviluppo". Lo scrittore ci ricorda che "nessuno ha ricevuto ancora il via libera, anche se speriamo.... forse accadrà presto". Non tutti i progetti, di cui era trapelato qualcosa nei mesi scorsi, andranno avanti. Secondo Martin, infatti, alcuni sarebbero stati "accantonati" sebbene non siano completamente morti. "Puoi prendere qualcosa dallo scaffale con la stessa facilità con cui puoi metterlo sullo scaffale", ha scritto. "Anche se tutti i cambiamenti di HBO Max hanno avuto un impatto su di noi, certamente", ha aggiunto. Le osservazioni dello scrittore arrivano mentre HBO Max si trova in un periodo di grandi cambiamenti e incertezza economica, in seguito a numerose cancellazioni di serie importanti (in primis Westworld, ma anche Minx e Love Life) e/o rimozioni di film e serie dalla piattaforma sulla scia della fusione tra le due società.

Il Trono di Spade: Le nuove serie in sviluppo

L'ultima volta che George R.R. Martin ci aveva aggiornato sui potenziali spin-off di Game of Thrones in sviluppo a HBO aveva confermato la lavorazione di diverse nuove serie, tutte ancora non ordinate ufficialmente. La più attesa di tutte è sicuramente Snow, lo spin-off sequel dedicato a Jon Snow (Kit Harington, che tornerebbe nei panni del suo personaggio). Ma ci sono anche Ten Thousand Ships, una serie sulla leggendaria regina guerriera Nymeria; The Sea Snake, dedicata ai viaggi del leggendario Lord Corlys Velaryon (noto anche come Serpente di mare, uno dei personaggi che abbiamo già conosciuto in House of the Dragon; The Hedge Knight (o A Knight of the Seven Kingdoms, il titolo è ancora incerto), sulle avventure di Dunk & Egg, Ser Duncan l'Alto e un giovane Aegon V della Casa Targaryen, basata sulle novelle che Martin ha scritto su questi due personaggi; una serie animata ispirata alle atmosfere della Cina imperiale e ambientata nell'Impero dorato di Yi Ti, intitolata provvisoriamente The Golden Empire.

Martin non ci dice quale di questi di progetti stia andando avanti e quale invece sia stato accantonato da HBO. Quel che è certo è che le riprese della seconda stagione di House of the Dragon (che lo scrittore vorrebbe durasse almeno quattro stagioni) inizieranno in primavera.