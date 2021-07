House of the Dragon aggiunge al cast le giovani Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower

News Serie TV

Milly Alcock e Emily Carey interpreteranno una versione più giovane dei personaggi di Emma D’Arcy e Olivia Cooke nella serie prequel de Il Trono di Spade.

House of the Dragon, la serie prequel de Il Trono di Spade che racconterà i fasti e il rovinoso crollo di casa Targaryen, arruola altre due attrici per le parti della principessa Rhaenyra Targaryen e della figlia del primo cavaliere del re Alicent Hightower. Milly Alcock (Reckoning, The Gloaming) ed Emily Carey (Casualty) si alterneranno rispettivamente a Emma D’Arcy e Olivia Cooke interpretando delle versioni più giovani degli stessi personaggi. Il loro casting suggerisce, quindi, che la serie farà uso di flashback e flashforward coprendo un arco temporale piuttosto ampio.

La trama di House of the Dragon

Attualmente in produzione nel Regno Unito, House of the Dragon debutterà su HBO - e in Italia su Sky e in streaming su NOW - nel 2022. Ideata da George R. R. Martin insieme a Ryan J. Condal (showrunner con Miguel Sapochnik), è ambientata 300 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e ripercorre gli eventi che condussero al rovinoso crollo e alla fine del dominio di casa Targaryen. Si basa sul romanzo Fire & Blood che racconta i primi 150 anni di storia della casa di Daenerys & Co..

Chi sono Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower

La principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy nella versione adulta e Milly Alcock in quella più giovane) è descritta come la primogenita del re, è di puro sangue valyriano ed è una cavalcatrice di draghi. "Molti direbbero che Rhaenyra è nata con tutto... ma non è nata uomo", su legge nella descrizione ufficiale. Alicent Hightower (Olivia Cooke nella versione adulta e Emily Carey - che tra l'altro ha interpretato anche la giovane Diana in Wonder Woman del 2017 - in quella più giovane) è la figlia di Otto Hightower (Rhys Ifans), il Primo Cavaliere del Re ed è considerata la donna più avvenente dei Sette Regni. Cresciuta nella Fortezza Rossa, è stata sempre vicino al re e alla sua cerchia più intima. Possiede sia una grazia cortese che un acuto acume politico.

I ruoli di Milly Alcock e Emily Carey sono ricorrenti, il che significa che le giovani Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower potrebbero apparire in più episodi in alcuni flashback. Si tratta di una relativa novità per l'universo de Il Trono di Spade visto che la serie originale aveva fatto uso di questo espediente narrativo soltanto in poche occasioni.

