Hollywood: Il trailer ufficiale della miniserie Netflix che racconta l'età d'oro del cinema

Nel cast Darren Criss, Jim Parsons, Holland Taylor e Patti LuPone.

Una serie tv per raccontare il cinema. Curioso, non trovate? Disponibile su Netflix dal 1° maggio, seconda creazione di Ryan Murphy per il servizio di video in streaming, Hollywood, miniserie in sette parti ambientata durante l'età dell'oro di Tinseltown, si mostra in un trailer ufficiale elegante, frivolo e tagliente. E non avevamo dubbi, trattandosi di un'opera del papà di American Horror Story, Glee e Nip/Tuck.





Hollywood: La trama della miniserie

Con i vincitori dell'Emmy Darren Criss (American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace, Glee), Jim Parsons (The Big Bang Theory) e Holland Taylor (The Practice, Due uomini e mezzo) tra i protagonisti, affiancati da una parata di altre celebrità tra le quali non possiamo non citare Patti LuPone (Penny Dreadful), Dylan McDermott (American Horror Story) e Queen Latifah (Star), Hollywood racconta la storia di un gruppo di aspiranti attori e registi che cerca a qualsiasi costo di sfondare nella mecca del cinema del secondo dopoguerra contro ingiusti favoritismi e discriminazioni basate sul colore della pelle, sul genere e sulle preferenze sessuali, offrendo uno sguardo inedito, provocatorio e incisivo su un mondo molto meno luccicante di quello che si potrebbe pensare, ed esponendo e analizzando le dinamiche di potere che per decenni hanno caratterizzato il mondo dell'intrattenimento.

Ryan Murphy e Netflix

Per Murphy, che con Netflix ha firmato un accordo in esclusiva, Hollywood segue il successo del musical dramedy The Politician. Nei prossimi mesi si aggiungeranno Ratched, prequel del film di culto Qualcuno volò sul nido del cuculo; Halston, con Ewan McGregor nei panni del celebre stilista Roy Halston Frowick; e i film The Boys in the Band e The Prom, quest'ultimo basato sul musical omonimo. Si vocifera inoltre dello sviluppo di una serie tv basata sul documentario fenomeno Tiger King.