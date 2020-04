Tiger King: Rob Lowe e Ryan Murphy lavorano alla Serie TV

News Serie TV

Dopo il successo della docuserie crime di Netflix, si pensa a uno sceneggiato.

Tiger King è il nuovo fenomeno televisivo di un'America in quarantena. La docuserie crime di Netflix ripercorre la storia vera di Joseph Allen Maldonado-Passage, il criminale ed ex operatore di zoo anche conosciuto come Joe Exotic accusato di abuso e sfruttamento di animali esotici e selvatici. Nielsen stima che, nei primi dieci giorni di disponibilità, la produzione abbia accumulato oltre 34 milioni di visualizzazioni, numeri solo di poco inferiori a quelli della stagione 3 di Stranger Things, uno dei più grandi successi di sempre della piattaforma streaming. Mentre quest'ultima sta preparando un nuovo episodio, l'attore Rob Lowe fa sapere su Instagram di stare collaborando con il prolifico Ryan Murphy (American Crime Story) allo sviluppo di uno sceneggiato basato sulla stessa storia.

Tiger King diventa una Serie TV: Il messaggio di Rob Lowe

Secondo Deadline, le conversazioni sono alle primissime fasi. "Ryan Murphy e io svilupperemo la nostra versione di questa storia malata. Rimanete sintonizzati!" si è limitato a scrivere Lowe, che con il regista, sceneggiatore e produttore esecutivo già collabora in 9-1-1: Lone Star. Se confermato, il progetto, che potrebbe essere una miniserie o "semplicemente" un film, sarà disponibile con ogni probabilità sempre su Netflix, con il quale Murphy ha un accordo di collaborazione in esclusiva. Dopo The Politician, si aggiungerebbe così alle altre sue produzioni per la piattaforma Hollywood, incentrata sulle aspirazioni di un gruppo di attori e cineasti durante l'età d'oro di Tinseltown; Ratched, prequel del film di culto Qualcuno volò sul nido del cuculo; Halston, con Ewan McGregor nei panni del celebre stilista Roy Halston Frowick; e i film The Boys in the Band e The Prom, quest'ultimo basato sul musical omonimo.

Anche Kate McKinnon lavora a un adattamento

Quello di Murphy e Lowe potrebbe o non potrebbe essere il secondo sceneggiato basato sulla storia di Joe Exotic. Un altro è in sviluppo dallo scorso novembre a UCP, con la vincitrice di due Emmy Kate McKinnon (Saturday Night Live) coinvolta come produttrice esecutiva e protagonista (nel ruolo dell'amante dei gatti Carole Baskin). Anche in questo caso il progetto non dispone ancora di un network ma ci si aspetta che il successo di Tiger King porterà a una rapida acquisizione.