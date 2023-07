Heartstopper: Le nuove foto della stagione 2 mostrano i nuovi personaggi

News Serie TV

La serie tornerà in streaming su Netflix con otto nuovi episodi il 3 agosto.

Manca pochissimo all'arrivo su Netflix dell'attesa seconda stagione di Heartstopper - il debutto è fissato per il 3 agosto. Poco dovrebbe mancare pure all'uscita del trailer ufficiale. Nel frattempo, il servizio streaming delizia i fan della serie LGBTQ+ con Kit Connor e Joe Locke pubblicando nove nuove foto, alcune delle quali mostrano per la prima volta i nuovi personaggi che incontreremo nei prossimi otto episodi.

Heartstopper: La stagione 2 e i nuovi personaggi

Nella seconda stagione, gli studenti della Truham Grammar School Nick e Charlie (Connor e Locke) navigano nella loro nuova relazione, cogliendo opportunità e sperimentando prime volte, dopo che il primo dei due è venuto a capo dei suoi sentimenti per l'altro e ha trovato la forza di uscire allo scoperto con la famiglia e gli amici circa la sua bisessualità. Nel frattempo, Tara e Darcy (Corinna Brown e Kizzy Edgell) incontrano difficoltà inattese nel loro rapporto, mentre Tao ed Elle (William Gao e Yasmin Finney) cercano di andare oltre la loro amicizia. Tra esami all'orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, Nick, Charlie e il resto del gruppo avranno molto a cui pensare mentre affronteranno le nuove sfide della vita, dell'amore e dell'amicizia.

Per quanto riguarda le nuove aggiunte al cast e i personaggi che interpretano, cominciamo dagli studenti e insegnanti della Truham Grammar School. Nima Taleghani interpreta il professor Farouk, un collega e potenzialmente l'interesse amoroso del professor Ajayi (Fisayo Akinade) ritratto al suo fianco. Bradley Riches, che aveva già interpretato uno studente senza nome nella prima stagione, veste i panni di James McEwan, nel suo scatto insieme con Isaac (Tobie Donovan) di spalle.

Alla Higgs Grammar School, Elle può contare su un paio di nuove amicizie interpretate da Ash Shelf e Bel Priestley. Si tratta rispettivamente di Felix e Naomi. Completa il gruppo Leila Khan con il ruolo di Sahar Zahid.

Diversi sono poi i personaggi legati ai protagonisti da rapporti familiari. Jack Barton interpreta David Nelson, il fratello maggiore di Nick, mentre Thibault De Montalembert (Il re) dà il volto al padre dei due ragazzi, Stephane Nelson. Nei romanzi grafici di Alice Oseman, i due sono più freddi nei confronti di Nick rispetto alla madre Sarah (Olivia Colman). Situazione che con il primo dei due peggiora quando scopre che Nick e Charlie sono una coppia, mentre per quanto riguarda Stephane il motivo è dovuto per lo più alla distanza, vivendo in Francia.

Infine, le restanti tre immagini ritraggono altrettanti personaggi già incontrati negli episodi precedenti. Jenny Walser è Tori, la sorella maggiore di Charlie; Rhea Norwood riprende il ruolo di Imogen, un'amica di Nick, per il quale ha una cotta; mentre Sebastian Croft torna nei panni di Ben, il ragazzo con cui Charlie aveva una relazione segreta prima di Nick.