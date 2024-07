Heartstopper: Le foto della stagione 3 rivelano un altro importante cambiamento rispetto al fumetto

News Serie TV

La serie tv di successo tornerà in streaming su Netflix il 3 ottobre.

Se avete scrollato la pagina saltando direttamente alle foto della terza stagione di Heartstopper è probabile che, subito dopo, siate tornati qui per capire a chi appartenga quell'adorabile visino poco familiare nell'ultimo scatto. Se avete letto le graphic novel di Alice Oseman su cui la serie di successo di Netflix si basa, potreste aver capito che si tratta di Oliver. Tuttavia, non aspettatevi di incontrare esattamente quell'Oliver.

Heartstopper: La stagione 3 introdurrà Oliver, anche se...

Nel fumetto, Oliver è il fratello minore di Charlie e Tori, un personaggio molto amato dai lettori. Ora interpretato da Jensen Clayden, l'Oliver della serie tv non sarà il terzo dei fratelli Spring ma, come rivelato dalla Oseman a Tudum, "farà una piccola ma festosa apparizione come il giovane cugino di Charlie e Tori. Sono davvero entusiasta che i fan della serie incontrino questo amato personaggio dei fumetti!".

La stagione 3 di Heartstopper sarà disponibile in streaming dal 3 ottobre. Il racconto ripartirà dal punto in cui si era interrotto l'ultima volta. Charlie (Joe Locke) vorrebbe dire a Nick che lo ama. Anche Nick (Kit Connor) ha qualcosa di importante da dire a Charlie. Mentre i mesi passano e le vacanze estive finiscono, gli amici iniziano a rendersi conto che l'anno scolastico arriverà con le sue gioie e le sue sfide. Man mano che imparano di più l'uno dell'altro e dalle loro relazioni, pianificano eventi e feste sociali e iniziano a pensare alle scelte universitarie, tutti devono imparare a fare affidamento su coloro che amano quando la vita non va secondo i piani.

A causa di un conflitto d'impegni l'attrice premio Oscar Olivia Colman non ha potuto riprendere il ruolo di Sarah, la madre di Nick. Questo ha reso inevitabile un'altra divergenza rispetto al materiale originale. "So che c'è una scena in particolare che molti di voi aspettavano con ansia nella terza stagione, e potreste sentirvi delusi e scoraggiati nei nostri confronti. Capisco perfettamente: anch'io ero molto preoccupata, quando l'ho saputo la prima volta!", ha detto Oseman in una precedente occasione. La scena riguarda una conversazione particolarmente emotiva tra Sarah e Nick su come l'amore non possa curare la malattia mentale, di cui soffre il suo fidanzato Charlie. "Ho fatto tutto quello che era in mio potere per preservare quella scena così com'è scritta nel fumetto, e ho scritto alcuni nuovi elementi della storia per assicurarmi che ci dia la carica emotiva che dà nel fumetto", ha aggiunto l'ideatrice.

Il ruolo di Sarah come supporto emotivo per Nick si sposterà su altri personaggi, inclusa sua zia Diane, la quale lo porterà a Minorca per le vacanze estive e avrà alcuni consigli da condividere con lui. Il personaggio avrà il volto della Peggy Carter della Marvel, Hayley Atwell, non l'unico volto nuovo nella stagione 3. La star di Bridgerton Jonathan Bailey sarà Jack Maddox, un uomo acculturato e affascinante per il quale Charlie ha una cotta, una di quelle cotte per un personaggio famoso che si prendono quando si è ragazzi, mentre Darragh Hand (Testimoni silenziosi) interpreterà Michael Holden, un ragazzo bizzarro, solare, eccentrico e ottimista che legherà con Tori. Infine, Eddie Marsan (Ray Donovan) ha ottenuto il ruolo di Geoff, lo psicologo saggio e schietto di Charlie.