Hawkeye: guida ai personaggi della nuova serie su Disney+ raccontati dai loro interpreti

Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga e Tony Dalton raccontano i personaggi che interpretano nella serie Hawkeye, da oggi su Disney+ con i primi due episodi.

Iron Man, Captain America, Thor, Hulk e Black Widow sono cinque dei sei originali Avengers che hanno avuto almeno un film a loro dedicato, oltre alle decine di apparizioni negli altri, più o meno corali, titoli del Marvel Cinematic Universe. Mancava Occhio di Falco alias Clint Barton e sarebbe stato un peccato non poter esplorare di più anche di quel personaggio che poco per volta, fin dalla prima apparizione in Thor nel 2011, ha consolidato il suo ruolo da eroe nel team, conquistando l'affetto dei fan senza particolari superpoteri, oltre alle abilità da arciere e alle doti atletiche. E alla particolarmente apprezzata interpretazione di Jeremy Renner che prosegue nel dare volto e corpo al personaggio.

Il suo momento però è arrivato con la nuova serie Hawkeye che i Marvel Studios hanno realizzato per il servizio streaming di Disney+ e dove sarà disponibile dal 24 novembre con i primi 2 episodi e i restanti 4 in arrivo uno alla volta con cadenza settimanale.

Hawkeye: guida ai nuovi personaggi interpretati da Hailee Steinfeld, Vera Farmiga e Tony Dalton

Gli attori, insieme al produttore esecutivo e regista degli episodi 1, 2 e 6 Rhys Thomas e al boss dei Marvel Studios Kevin Feige, hanno partecipato a una conferenza stampa per presentare la serie. Presentare non significa svelare, anzi. I veli di segretezza sullo sviluppo narrativo e su quali nemici Hawkeye deve affrontare li scopriremo di volta in volta, ma è evidente che chi ha visto il film di Black Widow stia pensando alla scena dopo i titoli di coda chiedendosi se gli eventi della serie saranno direttamente allacciati a quel momento.

Quello che possiamo dire su Hawkeye è che la storia si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame in una New York ritornata a una sorta di normalità. "C'è una connessione emotiva con quanto accaduto in Endgame, una sorta di guarigione in corso" racconta Jeremy Renner, "ma iniziamo con una felice ambientazione familiare, Barton porta i ragazzi a vedere un musical e da quel momento la serie prende una propria strada".

Clint Barton sta per partire con moglie e figli verso la loro fattoria per festività natalizie, ma le news che arrivano dalla TV parlano di qualcuno con arco e frecce che indossa il suo vecchio costume da Ronin. Occhio di Falco manda avanti la famiglia spiegando che deve occuparsi della questione e promette che per Natale, a cui mancano sei giorni, li avrà raggiunti per festeggiare tutti insieme. Non facciamo in tempo però a porci la domanda su chi sia questo nuovo personaggio, perché la serie si apre proprio su di lei dichiarandola co-protagonista a tutti gli effetti.

Hailee Steinfeld è Kate Bishop

Nei fumetti, la prima apparizione di Kate Bishop arriva nel 2005 con l'albo Young Avengers. Si tratta di un'informazione che ci legittima a pensare a un prospero futuro di questo personaggio nell'universo Marvel sullo schermo. Ad interpretarla è stata scelta Hailee Steinfeld, 25enne di talento che ha esordito nel 2010 nel film Il grinta ottenendo subito una nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista. Più recentemente l'abbiamo vista in Bumblebee e nella serie Dickinson.

"Diventare questo personaggio mi ha obbligato a trovare fiducia, determinazione e disciplina che sono sempre state dentro di me e che ho dovuto cercare e tirar fuori per rendere giustizia a questo personaggio" racconta l'attrice all'incontro stampa di Hawkeye, "mi sento fortunata a interpretare qualcuno così amato e che in molti aspettavano di vedere sullo schermo".

Non c'è stato bisogno di un provino per ingaggiare Hailee Steinfend. "Siamo stati molti fortunati ad averla, perché abbiamo sempre creduto che fosse perfetta per il personaggio" spiega Kevin Feige. "Ci siamo incontrati con lei, ne abbiamo parlato e ci ha fatto molto piacere che abbia accetta un ruolo per cui avevamo la sensazione che sarebbe stata grandiosa e così è stato".

Vera Farmiga è Eleanor Bishop

"Io tiro con l'arco, questa è una cosa che non sapete di me" rivela Vera Farmiga che ricopre il ruolo di Eleanor Bishop, l'aristocratica madre di Kate. "Nel mio primo lavoro da attrice ero un arciere, per la serie Roar con Heath Ledger, con un arco da 18 kg sulle spalle e, per essere onesta, ero anche brava. Qui non avrei brandito l'arco, ma volevo davvero essere accanto a qualcuno con una vera grinta", continua l'attrice citando con "vera grinta", ossia True Grit, proprio il primo film della Steinfeld.

E parlando di colei che interpreta sua figlia, "mi meraviglia ogni cosa che fa, fin dal suo primo film e sono felice di esserle accanto ora". La Farmiga spiega di essersi interessata particolarmente al rapporto tra le due donne descritto in Hawkeye, un legame di sangue tra una madre e una figlia che non potrebbero essere più distanti sul concetto di cosa significhi avere successo nella vita.

Tony Dalton è Jack Duquesne