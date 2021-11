Hawkeye arriva su Disney+: intervista alla nuova eroina Hailee Steinfeld che entra nel Marvel Cinematic Universe

News Serie TV

Pronta al debutto su Disney+, la serie Hawkeye introduce un nuovo personaggio: Kate Bishop. Ne abbiamo parlato l'attrice Hailee Steinfeld, co-protagonista dello show insieme a Jeremy Renner.

È il 24 novembre il giorno del debutto su Disney+ della nuova serie dei Marvel Studios su uno dei primi sei Avengers cinematografici. Clint Barton alias Hawkeye, sempre interpretato da Jeremy Renner, non ha avuto un film su di sé, ma ora ha uno show in sei episodi a lui dedicato.

La storia ha una dimensione più umana rispetto a quelle che abbiamo visto in precedenza, umana proprio come Barton che è un eccellente arciere, con fenomenali doti atletiche e che, come Natasha Romanoff, è un supereroe senza super poteri. La sua missione è riuscire a raggiungere moglie e figli che lo aspettano per festeggiare il Natale. Un compito facile, apparentemente, se non fosse per una ragazza di nome Kate Bishop che si è infilata in un tunnel di guai e solo Hawkeye può aiutarla ad uscirne. Tra i due si innesca immediatamente una dinamica brillante, essendo lei una sua grande fan nonché a sua volta una abilissima scoccatrice di frecce.

L'attrice che con questo personaggio fa il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe è Hailee Steinfeld.

Proprio per non avere una caratteristica che lo rende sovraumano, Occhio di Falco è un personaggio con cui è più facile identificarsi. Può contare soltanto sulle proprie forze e abilità, maturate coltivando un talento che possedeva. La serie, che si colloca dopo nella storyline dell'MCU dopo Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, mette in evidenza il legame con Kate Bishop mostrando come anche lei, come noi, è stata una spettatrice degli eventi che hanno coinvolto i supereroi. La passione per l'arco è nata grazie alle gesta del suo Avenger preferito che hanno contribuito a salvare il mondo più volte.

Oltre a Renner e Steinfeld, del cast fanno farte Vera Farmiga, Tony Dalton, Fra Fee, Zahn McClarnon e Alaqua Cox. La regia degli episodi 1, 2 e 6 è di Rhys Thomas, mentre gli episodi 3, 4 e 5 sono diretti da Amber Templemore-Finlayson e Katie Ellwood, note come il duo Bert & Bertie.

Abbiamo incontrato virtualmente Hailee Steinfeld per un'intervista che potete vedere nel video qui sotto.