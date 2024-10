Harry Potter, la serie tv andrà più in profondità dei film: "È il motivo per cui lo facciamo"

News Serie TV

Il presidente e CEO di Warner Bros. Television Group ha spiegato che il motivo per cui hanno deciso di lanciare una serie tv basata su Harry Potter è fornire una storia più approfondita.

L'universo magico di Harry Potter ha ancora molto da offrire e, a detta di Channing Dungey, a capo di Warner Bros. Television, la Serie TV in fase di realizzazione offrirà al pubblico molto di più rispetto alla saga cinematografica. Tratto dagli omonimi romanzi di J.K. Rowling, il nuovo adattamento in cantiere annunciato da tempo da HBO partirà naturalmente dal primo volume, introducendo una storia che in tantissimi conosceranno a menadito. A differenza dei film, però, il boss di Warner Bros. assicura che la serie sarà molto più approfondita.

Harry Potter. La serie tv sarà molto più approfondita rispetto ai film

Dopo il successo cinematografico di Harry Potter seguito dal prequel spin-off dedicato ad Animali Fantastici, l'universo ideato da J.K. Rowling è di ritorno sullo schermo, questa volta con un formato differente. La serie tv di Harry Potter è stata annunciata per la prima volta ad aprile del 2023 e da allora il pubblico si è diviso a metà, tra entusiasti e nostalgici intimoriti. Ai microfoni di Variety, però, il CEO di Warner Bros. Television Group ha rassicurato gli animi, precisando che il motivo che li ha spinti verso la realizzazione di una serie su Harry Potter è poter approfondire maggiormente la sua storia. Dungey ha detto prima di tutto che i casting sono attualmente aperti in Irlanda e nel Regno Unito. Inoltre, anche gli sceneggiatori sarebbero tutti al loro posto, a "fare ciò che devono fare", costruendo quindi la storia da raccontare sullo schermo. Essendo poi a sua volta fan dei romanzi, la presidente ha rivelato che lavorare all'universo di Harry Potter è un vero e proprio sogno. Tra le righe di Variety si legge la dichiarazione del CEO:

Dungey ha aggiunto che lavorare con l'universo di Harry Potter è stato un "sogno incredibile, onestamente, ed essendo qualcuno che è un grande fan dei libri, l'opportunità di esplorarli un po' più in profondità di quanto si possa fare in un film di sole due ore... è il motivo per cui stiamo facendo questo viaggio.

I commenti di Channing Dungey dovrebbero quindi rassicurare gli scettici in merito alla serie, che non si limiterà a sfruttare il successo della saga cinematografica ma tenterà di esplorare ancor di più la storia proposta nei romanzi della Rowling, dimostrando così maggiore fedeltà. Avendo più spazio a disposizione, la serie potrà esplorare alcune sottotrame tagliate o ridimensionate nella saga cinematografica, così come aggiungere personaggi che per questioni logistiche non hanno ottenuto il proprio spazio sul grande schermo. E naturalmente anche i protagonisti come Harry, Hermione e Ron potrebbero avere più tempo e una caratterizzazione maggiore.