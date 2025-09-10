TGCom24
Home | Serie TV | News | Hannibal tornerà con un reboot? Il creatore ha in mente un'altra idea e c'entra Zendaya
Schede di riferimento
Hannibal
Anno: 2013
4,0
Hannibal
Zendaya
Zendaya
News Serie TV

Hannibal tornerà con un reboot? Il creatore ha in mente un'altra idea e c'entra Zendaya

Carolina Mautone

Lo showrunner di Hannibal Bryan Fuller sogna una versione televisiva de Il Silenzio degli innocenti con Zendaya nei panni di Clarice: ecco le sue ultime dichiarazioni.

Hannibal tornerà con un reboot? Il creatore ha in mente un'altra idea e c'entra Zendaya

A dieci anni dalla cancellazione della serie Hannibal, diventata in poco tempo un piccolo cult pergli estimatori del genere, il suo creatore Bryan Fuller ha attirato l'attenzione dei fan con un'idea che ci fa drizzare le antenne: una miniserie ispirata a Il Silenzio degli innocenti con addirittura Zendaya nel ruolo di Clarice Starling. Lo sceneggiatore ne ha parlato con ScreenRant rilanciandola al posto di un reboot di Hannibal, di cui si parla da anni.

Il Silenzio degli innocenti con Zendaya? L'idea di Bryan Fuller

In occasione della promozione del suo nuovo film Dust Bunny (che vede protagonista proprio Mads Mikkelsen di Hannibal), Fuller ha rivelato quello che ha definito il suo "progetto da sogno": riportare in scena il dottor Hannibal Lecter interpretato da Mikkelsen, affiancato da una Clarice Starling interpretata proprio dalla star di Euphoria e Challengers. "Il mio progetto da sogno è realizzare una miniserie di Il Silenzio degli innocenti con Mads e Zendaya nei panni di Clarice Starling. Se potessi mandare un desiderio nell’universo, sarebbe questo", ha detto senza tentennamenti.

Una nuova Clarice per una nuova generazione

Il personaggio di Clarice Starling, creato da Thomas Harris, è diventato leggendario grazie soprattutto all'interpretazione premio Oscar di Jodie Foster nel film del 1991 Il Silenzio degli innocenti. Ma nel corso degli anni è stato interpretato anche da Julianne Moore e Rebecca Breeds in diverse incarnazioni cinematografiche e televisive (l'ultima una serie tv di CBS durata una sola stagione, in Italia arrivata su Rai 2)

L'idea di Zendaya nei panni di Clarice piace molto a Fuller che vede in lei una forza espressiva e una profondità emotiva che si sposano perfettamente con il personaggio. Di certo questa Clarice sarebbe intensa e a prova di Gen Z, capace di reggere il confronto con l'Hannibal manipolatore e affascinante di Mikkelsen.

Ci sarà mai un ritorno di Hannibal?

Sebbene l'idea di un reboot o una nuova miniserie sia affascinante, Fuller ha chiarito che al momento non ci sono piani concreti per una quarta stagione di Hannibal, principalmente a causa di complicazioni legate ai diritti. "È complicato adesso, perché Martha De Laurentiis (produttrice della serie) è venuta a mancare, e deteneva parte dei diritti. Ora Thomas Harris sta cercando di riunire i diritti sotto un unico tetto. Ci vorranno un paio d’anni per sistemare tutto", ha spiegato lo showrunner.

Nonostante ciò, pare che l'intero cast originale (Mads Mikkelsen, Hugh Dancy, Laurence Fishburne, Caroline Dhavernas e altri) sarebbe entusiasta di tornare, se le condizioni legali lo permettessero. E, chissà, magari a loro potrebbe aggiungersi proprio Zendaya, rispondendo alla "chiamata" di Fuller.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Hannibal
Anno: 2013
4,0
Hannibal
Zendaya
Zendaya
Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
NCIS: Tony & Ziva, ci sono già piani per una seconda stagione?
news Serie TV NCIS: Tony & Ziva, ci sono già piani per una seconda stagione?
Mercoledì 2, Hunter Doohan spiega perché Tyler ha accettato quella proposta finale
news Serie TV Mercoledì 2, Hunter Doohan spiega perché Tyler ha accettato quella proposta finale
Navid Negahban in Joseph of Egypt, Quell'uragano di figlia ospita Gabriel Iglesias e altre news in breve
news Serie TV Navid Negahban in Joseph of Egypt, Quell'uragano di figlia ospita Gabriel Iglesias e altre news in breve
The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus ricorda le "folli" riprese del nubifragio nella stagione 3
news Serie TV The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus ricorda le "folli" riprese del nubifragio nella stagione 3
The Iris Affair: Il primo trailer della serie tech thriller con Niamh Algar e Tom Hollander
news Serie TV The Iris Affair: Il primo trailer della serie tech thriller con Niamh Algar e Tom Hollander
S.W.A.T. Exiles, svelato il cast completo: C'è anche la star di 9-1-1: Lone Star Ronen Rubinstein
news Serie TV S.W.A.T. Exiles, svelato il cast completo: C'è anche la star di 9-1-1: Lone Star Ronen Rubinstein
L'ideatore di Black Mirror prepara una nuova serie con Paddy Considine e Lena Headey nel cast
news Serie TV L'ideatore di Black Mirror prepara una nuova serie con Paddy Considine e Lena Headey nel cast
Michael Connelly lavora a una Serie TV basata sulle sue esperienze come giornalista di cronaca nera
news Serie TV Michael Connelly lavora a una Serie TV basata sulle sue esperienze come giornalista di cronaca nera
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
NCIS: Tony & Ziva
L'estate nei tuoi occhi
Only Murders in the Building
The Walking Dead: Daryl Dixon
La Fidanzata
Criminal Minds
Uno splendido errore
The Terminal List: Lupo Nero
Gen V
Dexter: Resurrection
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV