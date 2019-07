Gossip Girl torna in tv con una nuova versione!

News Serie TV

Il remake ordinato dal nuovo servizio di video in streaming HBO Max.

Il remake di Gossip Girl è ufficialmente in produzione. Nonostante siano trascorsi solo dodici anni dal debutto della popolarissima serie teen di Josh Schwartz, lo stesso di OC, e appena sette dalla sua conclusione, HBO Max, il nuovo servizio di video in streaming che WarnerMedia lancerà la prossima primavera, ha annunciato il ritorno in tv dei ricchi e complicati ragazzi dell'Upper East Side con una nuova interazione di 10 episodi.

La storia sarà più o meno la stessa, raccontata per prima da Cecily von Ziegesar nella sua omonima serie di romanzi: un gruppo di affascinanti figli e figlie di papà che frequenta una scuola privava di Manhattan ed è osteggiato da una figura onniveggente e misteriosa che si fa chiamare Gossip Girl. La descrizione ufficiale aggiunge però che il remake "mostrerà come i social network e il panorama di New York sono cambiati negli ultimi anni".

La sceneggiatura è nelle mani di Joshua Safran, che ha scritto circa una ventina di episodi della serie originale prima di dedicarsi a Smash e Quantico. Schwartz e la co-ideatrice Stephanie Savage daranno invece il loro contributo come produttori esecutivi.

In onda per sei stagioni, la versione di The CW ha di fatto lanciato le carriere dei suoi giovani protagonisti Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Ed Westwick e Chace Crawford, e ha coinvolto la veterana di Veronica Mars Kristen Bell come voce narrante, la stessa della blogger Gossip Girl. Al momento nulla lascia pensare a un loro coinvolgimento nella nuova serie.