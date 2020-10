Gossip Girl: Anticipazioni, trama, cast, uscita e curiosità sull'atteso sequel di HBO Max

News Serie TV

Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sul seguito della popolare serie teen Gossip Girl, in arrivo prossimamente sul nuovo servizio di video in streaming di WarnerMedia.

Chi non muore si rivede. Persino la misteriosa blogger chiamata Gossip Girl che, tra il 2007 e il 2008, ha tormentato gli adolescenti della famosa "élite di Manhattan". La notizia dell'arrivo di un reboot/sequel di uno dei teen drama più amati degli ultimi 20 anni è ormai ufficiale. Attesa in streaming su HBO Max nel 2021, la nuova serie sarà una sorta di continuazione dell'originale ma sarà incentrata su un nuovo gruppo di adolescenti dell'Upper East Side. Ambientato in un mondo in cui i social media hanno preso il sopravvento, il nuovo teen drama promette di essere più inclusivo e decisamente al passo con i tempi. Ma cosa sappiamo della nuova serie: chi c'è nel cast e come sarà collegata all'originale andata in onda per sei stagioni su The CW? Ecco le anticipazioni e tutto quello che sappiamo.

La trama del sequel di Gossip Girl

Affidata ai creatori della serie originale Josh Schwartz e Stephanie Savage coinvolti come produttori esecutivi, la nuova Gossip Girl sarà ambientata diversi anni dopo quest'ultima e ruoterà attorno a un diverso gruppo di studenti della prestigiosa Constance Billard School. A otto anni dalla fine del teen drama di The CW, la nuova serie si concentrerà su un nuovo gruppo di adolescenti ancora e sempre di più alle prese con le soffiate di Gossip Girl. Ambientato all'era di Twitter, Instagram e gli influencer, il drama racconterà i grandi cambiamenti che la stessa New York ha subito negli anni. "Come è cambiato questo mondo, come sono cambiati i social media e che effetto hanno avuto? Tutte queste cose ci permettono di proporre una nuova storia invece che riscrivere l'originale", ha detto a Entertainment Weekly lo showrunner Joshua Safran.

Ci sarà una nuva Gossip Girl?

Sembra, tuttavia, che in questo sequel non ci sarà una nuova blogger che controlla le vite di tutti. Lo ha confermato Schwartz dicendo a E! News che al giorno d'oggi la cosa "non avrebbe molto senso". Invece, ha detto che sarebbe più interessante concentrasi sull'idea che ormai, perennemente connessi, siamo tutti Gossip Girl.

La serie sarà multietnica e più vicina alla comunità LGBTQ

La nuova serie sarà più inclusiva. Lo ha promesso l'ideatore Joshua Safran e, guardando al cast scelto, la cosa appare già evidente. "La prima volta, non c'era molta rappresentazione nello show", ha riconosciuto lo showrunner durante la sua chiacchierata con Vulture. "Ero l'unico sceneggiatore gay che credo sia stato lì per tutto il tempo. Anche quando frequentai una scuola privata a New York negli anni '90, questa non rifletteva necessariamente ciò che era Gossip Girl". Safran ha promesso quindi che nel remake supererà questo limite della serie originale: "Questa volta i protagonisti non sono tutti bianchi. Ci saranno anche molti contenuti LGBTQ". E parlando più in generale della serie, ha aggiunto: "Ha a che fare con il modo in cui il mondo appare oggi, da dove provengono ricchezza e privilegi e come vengono gestiti". Siamo ancora alla Constance Billard School, "12 o 13 anni dopo l'originale", e al centro della serie "c'è una svolta".

Il cast: Torna Kristen Bell

Per la gioia dei fan della serie originale, Kristen Bell tornerà ad essere la voce della misteriosa Gossip Girl, la narratrice omnisciente che accompagna le storie dei protagonisti. "Kristen Bell è sempre stata e sempre sarà la voce di Gossip Girl" avevano dichiarato l'anno scorso Schwartz, Savage e Joshua Safran in un comunicato.

I protagonisti della nuova Gossip Girl

I membri del nuovo cast di cui si è al corrente finora sono Emily Alyn Lind (Doctor Sleep), Whitney Peak (Le terrificanti avventure di Sabrina), Johnathan Fernandez (Lethal Weapon), Eli Brown (Pretty Little Liars: The Perfectionists), il veterano di Broadway Jason Gotay, la star di Legacies Thomas Doherty (nella foto il primo a sinistra), Tavi Gevinson (Scream Queens, seconda da sinistra), Adam Chanler-Berat (Next to Normal, terzo da sinistra), Zion Moreno (Claws, ultima a destra nella foto), l'esordiente Savvanah Smith e Jordan Alexander. Conosciamo ancora pochi dettagli sui loro personaggi. Secondo Deadline Alyn Lind sarà Audrey, "una ragazza da molto tempo in coppia che sta iniziando a chiedersi quale altre possibilità ci siano là fuori". Parlando con Entertainment Weekly, inoltre, Eli Brown ha detto: "Ci è stato chiesto di mantenere riservate le informazioni che abbiamo ma posso dire che il mio personaggio è davvero un bravo ragazzo. Viene da una famiglia ricca ma è molto generoso".

Torneranno altri membri del cast originale?

Non sappiamo se nel sequel rivedremo alcuni dei protagonisti della serie originale vale a dire Blake Lively (Serena van der Woodsen), Leighton Meester (Blair Waldorf), Penn Badgley (Dan Humphrey), Chace Crawford (Nate Archibald) e Ed Westwick (Chuck Bass ). "Li abbiamo contattati tutti per far sapere loro che stava accadendo e per fargli sapere che ci piacerebbe fossero coinvolti nel caso in cui volessero essere coinvolti", ha confermato Josh Schwartz. "Ma, certamente, non volevamo renderla dipendente [dalla loro partecipazione]. Hanno interpretato quei personaggi per sei anni e se sentissero di aver chiuso con quel capitolo, lo rispetteremmo. Ma, ovviamente, sarebbe bello rivederli". Interrogato a riguardo da Digital Spy, Chace Crawford aveva detto che gli piacerebbe fare un cammeo. Anche Bagdley è stato possibilista dicendo ad Harper's Bazaar: "Non sono mai stato un grande fan di Dan Humphrey ma mi piacerebbe contribuire in modo significativo. Insomma dipende da molte cose". Lively, invece, è stata sempre molto chiara sul fatto che non intende tornare nei panni della sua Serena.

Torna il costumista Eric Daman

La moda ha sempre avuto un ruolo centrale in Gossip Girl. La buona notizia è che in questo sequel tornerà il costumista della serie originale Eric Daman. "Il casting è davvero fantastico ed è incredibile far parte del progetto. Penso che sarà eccitante. Sarà sicuramente una sfida, cosa che adoro", ha detto a Fashionista Daman.

Quando esce il sequel di Gossip Girl?

Le riprese della nuova Gossip Girl sarebbero dovute iniziare lo scorso marzo. Come è immaginabile, sono state rimandate a causa del Coronavirus. Sappiamo però che dovrebbero iniziare nel mese di ottobre tra New York, Vancouver e Los Angeles. Il debutto della serie è previsto sul servizio di video in streaming nel corso del 2021. Intanto è uscito un primissimo poster che riporta una delle frasi cult pronunciate da Gossip Girl nella serie originale: You know you'll love me.