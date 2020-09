Gomorra 5, è ufficiale: La quinta stagione sarà l'ultima e le riprese sono già iniziate

News Serie TV

L'annuncio in occasione dell'evento di presentazione dei nuovi progetti Sky Original: Il saluto di Marco D'Amore e Salvatore Esposito.

L'era dei Savastano sta tramontando: la quinta stagione di Gomorra: La serie, in arrivo prossimamente su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, sarà l'ultima. La notizia, già anticipata qualche mese fa dal presidente di Cattleya Riccardo Tozzi, è stata ufficializzata nel corso dell'evento di presentazione dei nuovi progetti originali di Sky e subito commentata dai protagonisti della serie che, dal 2014, ha attirato l'attenzione di migliaia di spettatori, anche a livello internazionale.

Gomorra 5: Riprese iniziate tra Riga e Napoli

Le riprese dell'ultimo atto della serie sono iniziate qualche giorno fa e, svolgendosi tra Riga e Napoli, continueranno fino ad aprile 2021. La nuova stagione sarà diretta da Claudio Cupellini, al timone della serie fin dalla prima stagione, e da Marco D’Amore, già regista di parte della quarta e de L’Immortale, il film che fa da ponte fra la quarta e la quinta stagione della serie. Le sceneggiature sono di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Gianluca Leoncini, Valerio Cilio.

Le anticipazioni della quinta stagione

Attesissimo ritorno, nella quinta stagione di Gomorra: La serie, sarà quello di Marco D'Amore nei panni di Ciro L'Immortale, uscito di scena alla fine della terza stagione e creduto morto, solo per riapparire poi nel film dedicato al suo personaggio. D'Amore tornerà dunque sia dietro che davanti la macchina da presa accanto a Salvatore Esposito. Il suo Genny abbandonerà la carriera imprenditoriale tornando latitante. I due protagonisti della serie si ritroveranno e si confronteranno ancora, insieme a volti già noti e nuovi personaggi. Rotta la pace con i Levante, a Napoli la guerra si riaccenderà più efferata e violenta di prima. La riconquista della città sarà scandita da nuove alleanze e nuovi tradimenti, per ristabilire ed affermare ancora una volta il potere tra diversi i clan. Riprenderanno i loro ruoli nel cast anche Arturo Muselli, nei panni di Enzo Sangue Blu, e Ivana Lotito in quelli di Azzurra Avitabile, moglie di Genny.

L'addio di Salvatore Esposito e Marco D'Amore

I protagonisti indiscussi della serie Salvatore Esposito e Marco D'Amore hanno commentato l'annuncio della quinta stagione come ultima postando su Instagram una foto dei loro personaggi e scrivendo entrambi: "Oggi l'annuncio ufficiale...siamo all'ultima stagione, l'ultimo pezzo di racconto, l'ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all'altro. Bellezza e malinconia infinita anche in questa fine". Immancabili, di corredo ai post, gli hashtag #stasenzapensieri, #nunsapitchevaspett e #nisciunosapcommvaafrnístastoria, espressioni diventate simbolo della serie.