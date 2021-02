Gomorra 5, fine delle riprese per Marco D'Amore: "Non ci hanno fermato mascherine e tamponi"

News Serie TV

L'interprete di Ciro L'immortale, anche regista dell'ultima stagione, ha dato il suo addio emozionato alla serie.

È arrivato il momento dell'addio a Gomorra: La serie, questa volta davvero. Marco D'Amore, protagonista e regista della serie di Sky che con la sua quinta stagione arriverà al capolinea, ha terminato il suo lavoro sul set. In occasione della fine delle riprese, l'attore ha voluto congedarsi dalla serie e dai colleghi lasciando un emozionante messaggio sulle sue pagine social.

L'addio di Marco D'Amore a Gomorra

È un tributo sentito e importante quello di Marco D'Amore, iconico interprete di Ciro Di Marzio detto L'Immortale, che insieme a Salvatore Esposito è stato il simbolo di una serie che, per stile, linguaggio e mezzi ha rivoluzionato il mondo della serialità televisiva italiana. Per lui Gomorra: La serie ha rappresentato un vero trampolino di lancio ed è forte la soddisfazione per essere riuscito a concludere i lavori nonostante le moltissime difficoltà dovute all'emergenza sanitaria. Ecco il suo messaggio d'addio:

L’unità “D’Amore” ha finito #gomorra5. Non ci hanno fermato le mascherine, i tamponi, le preoccupazioni e il dolore patito per la perdita di persone amate. Non ci ha fermato il freddo, la pioggia la grandine, la fatica di mesi su mesi, di notti su notti una dietro l’altra. Abbiamo sempre trovato una ragione valida per andare avanti, un senso profondo dentro ogni singola scena. Un percorso lungo e faticoso fatto però insieme: io, la mia troupe e i miei attori. Spalla a spalla a sorreggerci e incoraggiarci. Il mio cuore ha la ferita aperta dell’addio ma la cicatrice che rimarrà sarà il segno tangibile di quello che abbiamo fatto insieme. Ora viene un altro tempo e poi tutto, finalmente sarà nelle mani del pubblico. Non vedo l’ora. Scalpito. Fremo. Manca poco...

Quando esce l'ultima stagione?

Nonostante l'addio di D'Amore, le riprese di Gomorra 5 non si sono ancora concluse. Svolgendosi tra Riga e Napoli e dintorni, continueranno fino ad aprile 2021 con Claudio Cupellini che ha affiancato Marco D'Amore alla regia. Non conosciamo ancora una data di uscita della quinta stagione ma probabilmente la serie arriverà su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV verso la fine del 2021.

