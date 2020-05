Gomorra 5 si girerà in estate ma la quinta stagione potrebbe essere l'ultima

News Serie TV

Lo rivela il presidente di Cattleya Riccardo Tozzi.

Le riprese della quinta stagione di Gomorra: La serie dovrebbero iniziare in estate, precisamente tra giugno e luglio. Ma per la serie di successo di Sky potrebbe trattarsi dell'ultimo ciclo di episodi. Lo ha rivelato a Deadline il presidente di Cattleya Riccardo Tozzi.

I primi dettagli su Gomorra 5

Stando alle dichiarazioni del produttore, Gomorra 5 dovrebbe essere girata tra luglio e settembre, sempre se attori e troupe potranno lavorare in sicurezza. Gli sceneggiatori sarebbero a buon punto ma "c'è ancora molto da fare", ha ammesso Tozzi parlando delle difficoltà legate all'emergenza Coronavirus. Nella quinta stagione, che il produttore descrive come "grandiosa, crepuscolare, oscura ed emozionante", insieme a Claudio Cupellini tornerà in veste di regista Marco D'Amore. Quest'ultimo, reduce dall'esperienza alla regia per L'immortale (perllicola che, come confermato da Tozzi, rappresenta un vero e proprio ponte tra quarta e quinta stagione), potrebbe tornare anche nei panni del suo Ciro Di Marzio, visti i recenti sviluppi della sua storia raccontati nel film. Come da tradizione, uno degli episodi della stagione dovrebbe essere girato all'estero. Nonostante il grande successo della serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano (venduta in 190 Paesi del mondo), Riccardo Tozzi ha fatto sapere la quinta sarà, molto probabilmente, l'ultima stagione. "Non si sa mai. Ma in questo momento stiamo pensando a questa stagione come l'ultima", ha ribadito il produttore.

Summertime, ZeroZeroZero e il remake italiano di This is Us: gli altri progetti di Cattleya

Con Deadline Tozzi ha parlato anche del futuro di altri importanti progetti di Cattleya. La prima produzione a ripartire potrebbe essere la seconda stagione di Summertime. Il condizionale è d'obbligo, dal momento che Netflix deve ancora esprimersi sul rinnovo della serie. Ma Tozzi si è detto ottimista, vista l'ottima accoglienza della prima stagione. "Sono piuttosto sicuro che ci sarà un seguito. Siamo pronti ma dipende da Netflix. Vorremmo girare in estate, come suggerisce il titolo della serie", ha dichiarato il produttore. Sulla possibilità di lavorare a una seconda stagione di ZeroZeroZero, l'ambizioso drama Sky Original che fa luce sul traffico internazionale di cocaina, Tozzi si è mostrato più cauto. "Ci è stato chiesto di pensare a una seconda stagione, così stiamo considerando potenziali idee. Forse la faremo, se riusciamo a trovare una buona chiave", ha spiegato. Tra i nuovi progetti di Cattleya, infine, ci sarebbe anche il remake italiano della serie di successo della NBC This is Us, intitolato provvisoriamente Noi.