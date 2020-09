Fra cronaca nera, crime e la commedia, la nuova stagione delle serie Sky Original raccontata dai protagonisti

News Serie TV

Tanti generi per un prodotto sempre più italiano, quello della serialità di Sky Original della prossima stagione, presentata oggi con Anna Foglietta, D’Amore e Esposito, i fratelli D’Innocenzo, Luca Zingaretti, Fabio De Luigi e tanti autori e protagonisti.

La stagione televisiva che si apre sarà cruciale per le produzioni targate Sky Original. La pandemia ha messo ancora più in rilievo la crescita delle piattaforme di streaming, non solo Netflix e Amazon Prime Video, ma anche Disney Plus e Apple+, ma anche la conclusione di un’era che ha segnato il successo delleprime serie di qualità Sky. Sarà infatti scritta l’ultima parola per Gomorra, con la quinta stagione, e si attende un’espansione degli investimenti, che triplicheranno da qui al 2024, arrivando a uno standard di 12 serie original ogni anno, una al mese.

Occasione di riflessione e di presentazione della prossima stagione targata Sky Original con una conferenza stampa via Zoom, alla presenza di Nicola Maccanico, executive Vice President Programming di Sky Italia e Nils Hartmann, Director of Original Productios, ma anche con la partecipazione di autori e attori.

“È un momento molto importante per noi, un punto di partenza ma anche di arrivo”, ha detto Maccanico. “La sfida è quella della crescita dei contenuti di Sky, sempre più attraenti per i nostri abbonati. L’obiettivo è moltiplicare quantità e rilevanza delle serie, senza perdere qualità. Non è una sfida semplice. Abbiamo investito sull’Italia, e lo faremo sempre di più, difendendo l’esigenza di fare un prodotto locale di rilievo, lavorando sulla varietà, con contenuti che guardano a pubblici diversi. Da noi la chiave è la libertà assoluta, ci diverte poi la sfida di talenti che vogliono impegnarsi in cose diverse, come dimostra il successo di Petra con Paola Cortellesi. Vogliamo investire per conquistare più ascolti possibili.

Alfredino, una storia italiana

Sarà dedicata una serie alla storia di Alfredino Rampi, “la storia e la cronaca italiana sono cruciali”, secondo Maccanico. La chiave di lettura non è solo quella di raccontare un dramma, ma anche rappresentare cosa ne sia scaturito. La protezione civile non sarebbe stata quello che è diventata oggi senza quello stimolo, all’epoca non esisteva proprio. Con la regia di Marco Pontecorvo viene raccontato il primo fatto seguito in diretta televisiva da tutto il paese, la caduta in un pozzo di un bambino, passato alla storia come Incidente di Vermicino. Dopo quasi tre giorni di inutili tentativi di salvataggio, il bambino morì dentro il pozzo a una profondità di circa 60 metri.

Anna Foglietta interpreterà Franca Rampi. “Mi trema tutto, sento la grande responsabilità di riscattare questa donna che oltre ad aver sofferto personalente, ha lottato per tutti quanti noi e nessuno le ha riconosciuto questo merito. Non esisteva la protezione civile. Grazie alla volontà di una donna e una madre è nato qualcosa di enorme. Vogliamo sottolineare soprattutto questo aspetto, che permetterà di digerire quel sasso che ha sul cuore chi ancora sente il lutto di quella lunghissima diretta drammatica, possiamo esorcizzare tutti insieme quel lutto collettivo. Mi sento e ci sentiamo responsabilizzati”.

Gomorra, quinta stagione

Definitita la spina dorsale creativa artistica e della serialità di Sky. “Un gioco di squadra, mentre ora stiamo arrivando al momento decisivo”, secondo Hartmann. “L’immortale ha dimostrato quanto la crossmedialità fra cinema e televisione funzioni. Ci sono tutte le premesse per una stagione straordinaria, che sarà anche l’ultima. Bisogna avere il coraggio di pensare a un punto di arrivo, c’è questa emozione in più, dopo otto anni.” Marco D’Amore e Salvatore Esposito si sono collegati da Riga, dal set, scherzando fra di loro, sottolineando le poche ore di sonno dopo aver girato di notte. “Fa freddo a Riga, ma con grande gioia, reduci da una notte di riprese, siamo molto felici di essere qui a salutarvi e condividere la responsabilità di chiudere alla grande. Una cosa meravigliosa e allo stesso tempo struggente. In Gomorra c’è passata tanta vita.”

Ridatemi mia moglie

È il remale di una serie prodotta per la BBC, che sta collaborando con la scrittura con Sky. Andrà in onda a Natale. Le riprese partiranno fra tre settimane. “Sembra scritta su misura per Fabio De Luigi”, secondo Nils Hartmann, con l’attore che commenta così il suo ritorno in televisione, dopo anni di corteggiamento da parte della pay tv. “Torno da un viaggio di lavoro e scopro che mia moglie mi sta mollando, questo è il punto di partenza. Aspettavo qualcosa che avesse veramente un senso, per tornare alla televisione e questa serie mi sembra restituisca alta qualità alla commedia, non vuol dire che siccome si deve far ridere non lo si debba fare in maniera altrettanto seria che per altri generi. Spero la stessa cosa accadrà con Ridatemi mia moglie.” Regia del collaboratore abituale negli ultimi anni, Alessandro Genovesi, con tutta la sua squadra ormai affiatata.

Il re

Prison drama con Luca Zingaretti, che così la racconta, “è la storia di un uomo chiamato a gestire una situazione più grande di lui, deve gestire un carcere ma perde suoi punti di riferimento e diventa un re, o meglio tale si sente, vaga come un eroe shakespeariano per ritrovare la via maestra, sé stesso. Un personaggio cupo maestoso e contorto, una sfida che mi entusiasma, non vedo l’ora di cominciare.”

Christian

Edoardo Pesce sarà Christian in nuova serie. Ecco le sue prime parole, quasi intimidito dall’impresa che l’attende, “è la prima prima volta come protagonista di serie, ho della sana ansia da prestazione. La storia è molto semplice, sono un personaggio periferico che lavora per un boss della zona, che usa le mani per ottenere le cose, recupera crediti a modo suo. Si trova ad avere il dono delle stimmate. Un Cristo di periferia contemporaneo, insomma.” Pesce è il protagonista assoluto di questa “che sembra la storia di un supereroe”, con Stefano Lodovichi alla regia, che aveva diretto In fondo al bosco, uno dei primi tv movie per Sky.

Prima serie dei gemelli D’Innocenzo, ancora senza titolo

Si sa solo che è un noir, per il resto il titolo ancora non c’è, anche se Fabio e Damiano D’Innocenzo ne avevano proposti un paio, “ma Hartman è uscito dal gruppo di whatsapp un paio di volte” e non ha dato il via libera. Dopo Favolacce ora una serie con Sky. “si meritano tutta la libertà creativa, perché sanno anche ascoltare, c’è una dialettica”, dice Hartman. Ma ecco le parole, al solito in piena jam session jazz, dei gemelli, “ci stiamo perdendo in maniera molto redditizia, siamo emozionati e orgogliosi di lavorare con Sky. Ci siamo chiesti fino a dove ci potessimo spingere come l’arte drammaturgica, oggi nel 2020, e abbiamo capito che se una cosa può essere pensata può essere filmata. Qualcosa di molto ambizioso, entriamo nelle case come dei ladri senza essere abituati a chiedere, siamo gasati. È difficile parlare di qualcosa mentre la stai scrivendo, come quando fai l’amore e speri che l’altro venga, ma non ne sei sicuro, sicuramente stiamo a cazzo dritto. Meglio che scriviamo, però, che quando parliamo i risultati sono questi, disastrosi.”

Blocco 181

Nuova serie crime ambientata a Milano, con protagonista il cantante Salmo, che così ne parla. “è ancora tutto in fase di scrittura, il mio personaggio è un insegnante di boxe, ex malandrino, uno dei maghi dello spaccio di cocaina. Non sono un professionista come attore, ma ho la possibilità di stare dentro a un progetto così grande, il che mi fa venire ansia ma sono contento, ce la metterò tutta. Presto farò un corso di recitazione con un coach”. Il suo non sarà solo il debutto nella serialità televisiva come attore, ma si occuperà anche della colonna sonora e come partner creativo sarà uno dei produttori esecutivi. In Blocco 181 ci sarà una storia d’amore come filone centrale, anche per distinguersi da altri lavori crime milanesi di Sky.

La città dei vivi

20 ottobre uscirà il nuovo libro di Nicola Lagioia. Secondo Nicola Maccanico, “ha deciso di approfondire il delitto Varani come solo lui sa fare, un caso spaventoso della cronaca nera recente che dimostra come delle vite normali possano finire in una tragedia. Una storia lontana ma nei confronti della quale tutti ci siamo sentiti vicini per la sua irragionevolezza. Noi ne faremo una serie”.

Roma sarà al centro, invece, di tre serie. La nota Romulus di Matteo Rovere, che andrà in onda a a novembre, poi Totti, l’ultimo re di Roma sarà interpretato da Pietro Castellitto in Speravo de morì prima, che racconta la parte più umana del fenomeno Totti, facendo i conti con il tempo che passa. Infine la serie internazionale Domina, con Kasia Smutniak che “racconta Roma antica dal punto di vista della donna, che anche all’epoca aveva un ruolo cruciale.”

Il 9 ottobre andrà poi in onda We Are What We Are di Luca Guadagnino, serie che “sta avendo delle recensioni mai viste prima”, secondo Maccanico, “una serie di straordinaria attualità con la sua profonda abilità di raccontare l’essenza degli esseri umani e la loro capacità di guardarsi dentro, con degli adolescenti che crescono con uno spettro di possibilità enorme di fronte a loro. Un altro premio oscar che arriva a lavorare con Sky Italia.”

C’è poi Anna, in cui il dispotico diventa contemporaneo, punto di partenza del libro di Niccolò Ammaniti da cui sta nascendo “una serie veramente interessante che ha acquisito una realtà che non avremo mai immaginato, arriverà in primavera, le prime immagini sono luminose come la Sicilia, in contrasto con drammaticità della storia.”

Infine Gabriele Muccino è al lavoro nella scrittura con altri della sua serie, di cui dirigerà anche alcuni episodi, si sta scrivendo la seconda di Diavoli, così come di Petra e Cops. Poi, puntuale, ci sarà il ritorno de I delitti del Barlume.