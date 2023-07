Gigolò per caso con Christian De Sica, Antonia e No Activity sono le nuove serie italiane di Prime Video

News Serie TV

Le nuove produzioni si aggiungono a Sul più bello - La serie, basata sull'omonimo film: tra i talent coinvolti Pietro Sermonti, Rocco Papaleo, Luca Zingaretti, Emanuela Fanelli, Valerio Mastandrea e tanti altri.

Prime Video continua a investire sui talenti italiani e oggi, durante l'evento Prime Video Presents Italia 2023 tenutosi a Roma, ha annunciato diverse nuove produzioni e co-produzioni originali italiane. Tra queste ci sono quattro nuove serie scripted: oltre alla serie basata sul film Sul più bello (di cui abbiamo parlato qui più approfonditamente), sul servizio di video in streaming di casa Amazon vedremo prossimamente Gigolò per caso, Antonia e No Activity - Niente da segnalare. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Serie TV originali italiane: Gli annunci di Prime Video

Gigolò per caso

Arriverà già entro la fine del 2023 Gigolò per caso, una serie comedy in sei episodi con un cast corale capitanato da Pietro Sermonti e Christian De Sica. Accanto a loro anche Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena, Marco Messeri, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, e le special guest star Isabella Ferrari, Gloria Guida e Virginia Raffaele. De Sica e Sermonti interpretano padre e figlio: a seguito della malattia del padre (De Sica), con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, Alfonso (Sermonti) scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la moglie (Angiolini) e in difficoltà economiche, Alfonso decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne, scoprendo una versione di sé del tutto inaspettata. Coprodotta da Amazon Studios con Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti per Lucky Red, Gigolò per caso è diretta da Eros Puglielli, mentre Daniela Delle Foglie e Tommaso Renzoni firmano soggetto e sceneggiatura.

Antonia

Antonia è un'ironica serie dramedy in sei episodi che ruota intorno a una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Antonia ha trovato una sorta di equilibrio nella giungla urbana di Roma, ma al suo 33esimo compleanno ogni cosa va a rotoli e lei finisce in ospedale, dove scopre di avere l'endometriosi. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà un'occasione per conoscersi e smettere di scappare. La serie, ideata da Chiara Martegiani, diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea, ha per protagonisti Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea (compagni nella vita reale). Nel cast anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Anna Chiara Caselli. Prodotta da Groenlandia (una società del Gruppo Banijay) con Fidelio in collaborazione con Prime Video, Antonia sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2024.

No Activity - Niente da segnalare

Adattamento del format australiano No Activity creato da Jungle Entertainment, No Activity - Niente da segnalare segue due criminali (interpretati da Rocco Papaleo e Fabio Balsamo) in attesa di un carico importante e due poliziotti (Luca Zingaretti, Alessandro Tiberi) in appostamento pronti a far scattare il blitz mentre due operatrici della centrale (Carla Signoris, Emanuela Fanelli) sono pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un'attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Nel cast anche Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, con Francesco Pannofino e con Diego Abatantuono. Diretta da Valerio Vestoso, scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti, è prodotta da Amazon Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay). Sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024.

Oltre agli annunci dei rinnovi di serie come Sono Lillo, Monterossi e Me contro Te: La famiglia reale, tutte per una seconda stagione, è stata svelata anche la data di uscita della serie heist Original italiana Everybody Loves Diamonds, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal prossimo 13 ottobre.